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Limasol Direnişi Ve Direnişte Şehit Düşenler Girne’deki Törenle Anıldı

Girne, 13 Şubat 20 (.): Limasol (Leymosun) Direnişi ve Şehitleri, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Limasol Direnişi Ve Direnişte Şehit Düşenler Girne’deki Törenle Anıldı

Girne, 13 Şubat 20 (.): Limasol (Leymosun) Direnişi ve Şehitleri, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

13 Şubat 2020 Perşembe 10:41
Limasol Direnişi Ve Direnişte Şehit Düşenler Girne’deki Törenle Anıldı

Girne, 13 Şubat 20 (.): Limasol (Leymosun) Direnişi ve Şehitleri, Girne’de Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı’yla başlayan tören, öğrencilerin şiir okuması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla sona erdi.

Limasol şehitlerinin anıldığı törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk barış Kuvvetleri (KTBK) adına Lojistik Destek Grup Komutanını Bakım Albay Hakan Yurtsever, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Sahil Güvenlik Komutan Vekili Deniz Yarbay İsmail Kılıç, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dernek, kurum, kuruluş, okul ve üniversite temsilcileri ile askeri zevat katıldı.

Çelenklerin anıta sunulması saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı okunmasının ardından Girne Amerikan Koleji (GAK) öğrencisi Damla Ahmet “Kıbrıs Şehitleri” şiirini okudu.

AYDINOVA: "TÜRLÜ ACILAR VE MEZALİME MARUZ KALDIK"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, 1963’ün “Kanlı Noel” saldırılarıyla 1974 Mutlu Barış Harekâtı arasında Kıbrıs’ta yaşanan olaylarda Kıbrıs Türkü’nün türlü acılara ve mezalime maruz kaldığını anlattı.

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Dünyadaki büyük güçlerin Kıbrıs Türkü’ne verdikleri hiçbir sözü bugüne kadar yerine getirmedikleri gibi, ambargo ve izolasyonun kaldırılması sözünü de yerine getirmediğini belirten Aydınova, Rum tarafını Akdeniz’deki zenginliklere sahip olmak adına zamana oynama taktiklerini son vermeye çağırdı.

Kıbrıs sorununa müdahil tüm tarafların, bir masa etrafında bir araya gelerek iki toplum ve iki devlete dayalı yeni bir çözüm formülü ve Kıbrıs Anayasası hazırlaması gerektiğini kaydeden Aydınova, Akdeniz’deki zengin doğal kaynakların da müşterek paylaşımı için çalışılması gerektiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), GKK, KTBK, TMT, Sivil Savunma Teşkilatı, Şehit Aileleri Derneği’ne şükran, minnet ve saygı sunduğunu belirten Erbil Aydınova, milli mücadelede şehit düşmüş Mücahit ve Mücahideler, asker, kayıp ve şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı yaşam diledi.

Aydınova, Kıbrıs Türk halkının doğru ve ilkeli adımlarla geleceğe yürümesi temennisiyle sözlerini tamamladı.

Aydınova’nın konuşmasının ardından GAK öğrencisi Kemal Aslan’ın “Kim Demiş” şiiri ile anma töreni sona erdi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan -Fotoğraf: Süleyman Önal

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