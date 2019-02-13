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Limasol Direnişi Ve Direnişte Şehit Düşenler Anıldı

AYDINOVA: “RUM-YUNAN İKİLİSİ HİÇBİR ZAMAN GÜVEN VERMEDİ”

Limasol Direnişi Ve Direnişte Şehit Düşenler Anıldı

AYDINOVA: “RUM-YUNAN İKİLİSİ HİÇBİR ZAMAN GÜVEN VERMEDİ”

13 Şubat 2019 Çarşamba 12:13
Limasol Direnişi Ve Direnişte Şehit Düşenler Anıldı
AYDINOVA: “RUM-YUNAN İKİLİSİ HİÇBİR ZAMAN GÜVEN VERMEDİ”

Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler Girne’deki Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.
Törene, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK adına Merkez Komutanı Hava Savunma Albay Ahmet Keleş, GKK adına Sahil Güvenlik Komutan Vekili Deniz Albay Ozan Ağaoğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bazı milletvekilleri, siyasi parti, dernek, üniversite, okul, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.
Anafartalar Lisesi öğrencisi Elif Pirsu Şimşek’in şiirinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Şubesi Başkanı Erbil Aydınova’nın günün anlam ve önemini belirten konuşması yer aldı.
Anafartalar Lisesi öğrencisi Asil Ağırman’ın okuduğu şiirin ardından tören sona erdi. Tören sonunda törene katılanlara Leymosunlular Derneği tarafından lokma dağıtıldı.
Dernek, şehitler için Girne Nurettin Ersin Paşa Camiinde mevlit okuttu.
AYDINOVA
Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Şubesi Başkanı Erbil Aydınova konuşmasında, Rum-Yunan ikilisinin EOKA tedhiş örgütünü kullanarak başlattığı saldırılar sonucu Kıbrıslı Türklerin hayatta kalabilmek adına 103 köyü terk ederek göçmen durumuna düştüğünü belirtti.
Aydınova, Kıbrıs Türklerinin TC’nin etkin ve fiili garantisinde ısrarcı olmasının geçmişte yaşanan acı olayları bir kez daha yaşamak istemeyişinden kaynaklandığını kaydederek, Kıbrıs’ta “işgalci” olanın aslında tek taraflı Adayı ele geçirmek ve bir elen cumhuriyeti kurmak isteyen Sampson zihniyeti olduğunu söyledi.
Rum-Yunan ikilisinin hiçbir zaman Kıbrıslı Türklere güven vermediğini, izolasyonu kaldırmadığını, Akdeniz’deki hakları sadece kendisinin kullanmak istediğini ifade eden Aydınova, BM, AB, Avrupa Parlamentosu ve diğer dış güçlerin de tarafsız davranmayıp Rum tarafını şımarttığını ve zamana oynamasına göz yumduğunu söyledi.
Aydınova, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmayla Akdeniz’in bir cennete dönüştürülebilme şansının var olduğunu sözlerine ekledi.
Aydınova Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşenleri saygı ve rahmetle andığını, GKK, KTBK, TSK, Sivil Savunma Teşkilatı ve tüm şehit ailelerine sevgi ve saygılarını sunduğunu, gazilere sağlıklı bir yaşam dilediğini ifade ederek, birlik-beraberlik içerisinde geleceğe yürümenin önemine vurgu yaptı.
(RU/HA)
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