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Limasol Sigorta'dan KHYD’ye bağış

Limasol Sigorta, Kovid-19 nedeniyle kuruluş yıl dönümünde düzenleyeceği resepsiyon ve etkinleri iptal ederek bunun için ayrılan 10 bin TL’lik bütçeyi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 10:15
Limasol Sigorta'dan KHYD’ye bağış

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail’in yaptığı açıklamaya göre, 10 bin TL’lik bağış Limasol Sigorta LTD. Direktörü/Genel Müdürü Birtan Asker tarafından, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail’e takdim edildi.

Birtan Asker, bağış sırasında yaptığı konuşmada, derneğin çalışmalarını takdirle izlediklerini, bağışlarının devam edeceğini dile getirdi.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail de, Limasol Sigorta Ltd.’in geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da kuruluş yıl dönümü etkinliği için ayırdığı miktarı derneğe bağışlama kararının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

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Kocaismail, “Yıllardır hastalarımıza yönelik canla başla verdiğimiz mücadele hem vatandaşımız hem de iş insanımız tarafından desteklenmesi işimiz, kolaylaştırılmaktadır” dedi.

Kocaismail; dünyanın zor günlerden geçtiği Kovid-19 sürecinde 20 kanser hastasının yardımın, takdire şayan olduğunu ifade etti.

Kocaismail, yardımın yapılmasına vesile olan Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Limasol  Sigorta Ltd. Direktörlerler Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’i, Direktörler Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Direktör /Genel Müdürü Birtan Asker’i ve Limasol Sigorta Ltd. ailesini kutladı.

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Son Güncelleme: 11.09.2021 10:38
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