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Lil Love Baby & Kids Boutique açıldı

13 Kasım 2021 Cumartesi 22:00
Lil Love Baby & Kids Boutique açıldı

(13.11.2021 MHA.............) Lil love baby & kids çocuk giyim mağazası Gazimağusa'da hizmete açıldı. Açılışı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay yaptı. Resmiye Canaltay açılış sırasında yaptığı konuşmada : ‘’ Her şey bir hayal etme ile başlar ve hayalleri gerçekleştirebilen insanlar hayatta mutlu olan insanlardır. Bu pandemi döneminde yatırım yapmak,girişim yapmak gerçekten büyük bir cesaret ister. Ama hayal kurmak böyle bir şeydir. Hayalleriniz varsa siz varsınız. Onun için hayallerinin peşinden giden tüm insanları alkışlıyoruz.’’ Dedi. Ardından Canaltay torunları için de alışveriş yaptı.

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Şerife Dilem Çakıcı ve Serkan Çakıcı'nın sahibi olduğu, Gazimağusa'nın en işlek caddelerinden olan Eşref Bitlis Caddesi üzerinde Deniz Plaza karşısında bulunan mağaza, bebek ve çocuk ürünleri ile müşterilerine çok uygun fiyat ve çeşit sunuyor. (MHA)

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