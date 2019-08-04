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Liderler 5 ay sonra buluşuyor...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 5 ay sonra cuma günü bir araya geliyor.

Liderler 5 ay sonra buluşuyor...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, 5 ay sonra cuma günü bir araya geliyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:58
Liderler 5 ay sonra buluşuyor...

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin gündeminin açık olduğunu ve iki liderin de istediği her konuyu gündeme getirebileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Liderlerin saat 10.30’da başlayacak görüşmesinin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında da kullanılabilmesine imkan sunacak düzenlemenin hayata geçmesi vesilesiyle yaptıkları telefon görüşmesinde gayriresmi bir toplantı için mutabık kalmışlardı.

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Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider en son 26 Şubat 2019’da görüşmüşlerdi.

SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA SALI GÜNÜ GÖRÜŞÜYOR

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle salı günü bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 17.00’de yapılacak.

Akıncı, müzakere heyetindeki çalışma arkadaşları ile yürüttüğü hazırlığın yanısıra Kıbrıs sorunundaki çalışmalarıyla bilinen akademisyenlerle de görüştü.


 

Son Güncelleme: 04.08.2019 13:43
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Anastasiadis
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