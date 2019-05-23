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Li-koop’da protokol imzalandı

Li-koop’da protokol imzalandı

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:08
Li-koop’da protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası’nın  (Çağ-Sen),  yetkili sendika tartışması ve toplu iş sözleşmesinin yürütmesinin durdurulması ara emri üzerine Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) aldığı süresiz grev kararı, imzalanan protokolün ardından kaldırıldı.

Li-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Çeto ve Çağ-Sen Başkanı Memduh Çeto yaptıkları yazılı açıklamalarla süresiz, grev kararının bu sabah imzalanan protokolün ardından kaldırdığını açıkladı.

Memduh Çeto açıklamasında, süreçle ilgili yaşananları aktararak, Li-Koop yönetiminin yasada belirtilen hükümleri yerine getirilerek, Li-Koop’ta en çok üyeye sahip yetkili sendika konumunda olan Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) arasında, 14 Kasım 2018 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandığını kaydetti.

Çeto, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasasını yürütmekle yükümlü olan Çalışma Bakanlığı’nın “yetkisiz, işgüzar bir memurunun” yasanın hilafına rağmen verdiği bir belgeye dayandı. Memduh Çeto, iş yerinde 10 çalışandan ikisinin üyesi olduğu BASS sendikasının  yasal olarak 14 Mayıs 2018 tarihinde yetkisini kaybetmesine rağmen Yargıtay mahkemesine başvurarak, 13 Kasım 2019’a kadar geçerli olan toplu iş sözleşmesinin yürütmesi ve uygulamasını  durduran ara emri kararı aldırdığını kaydetti.

Çeto, Li-Koop yönetiminin 15 Mayıs  tarihli yazısıyla en çok üyeye sahip yetkili sendikanın  Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası olduğunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan Kooperatif Şirketler Mukayyidi’ne bildirdiğini belirtti.

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Çeto, Çağ-Sen’in  süresiz grev başlatma kararı  üzerine Çalışma Bakanlığı Müsteşarı’ndan uzlaşma kurulu oluşturulmasını  istediklerini  ancak Müsteşarın bunu yerine getirmeyerek kendilerini sorunla baş başa bıraktığını anlattı.

Çeto, bunun üzerne  dün saat 15.00’te  Çağ-Sen’i toplantıya çağırarak uzlaşma yolu aradıklarını ve yazılı önerilerde bulunduklarını belirterek, bu önerileri sıraladı.Çeto, dün  hazırlanan protokolün bu sabah saat 10.00’da imzalandığını ve bunun üzerine Çağ-Sen’in de Li-Koop’taki süresiz grevi kaldırdığını açıkladı.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu da yazılı açıklamasında “Lefkoşa İktisat Kooperatifi Yönetim Kurulu’nun Yargıtay Hukuk Mahkemesi’nin yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin yürütmesini kısmen durdurması yönündeki ara emrine uyarak aldığı kararlar üzerine, TİS ile elde ettiğimiz kazanımlarımızı korumak amacıyla 24 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla başlatmayı ilan ettiğimiz süresiz grev kararımız grev başlamadan olumlu sonuç vermiştir” dedi.

Davulcu,  işverenin çağrısıyla dün gerekleşen görüşmede TİS ile kazanılan tüm hakların korunması hususunda uzlaşıya varıldığını kaydetti.

Davulcu,  ara emri kapsamı içinde kalan kazanılmış hakların ara emrinin sona erdiği tarihte karşılanmasını içeren bir protokol imzalanması hususunda uzlaşıldığını kaydederek, “Bugün  saat 10.00’da bir araya gelinerek üzerinde uzlaşıya varılan konuları içeren protokol imzalanmış ve saat 11.00’de toplanan Sendika Yönetim Kurulu grev kararını kaldırmıştır” dedi.

Son Güncelleme: 23.05.2019 13:46
Anahtar Kelimeler:
çağsen Likoop Grev
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