Li-Koop Yönetim Kurulu basın toplantısı düzenledi

Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. (Lİ-KOOP) Yönetim Kurulu, banka hakkında basında çıkan haberler üzerine basın toplantısı düzenleyerek, mevcut durum, şu ana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak işlemler hakkında bilgi verdi.

Lİ-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Çeto’nun konuşma yaptığı basın toplantısında, banka yönetim kurulu üyeleri, danışman ve uzmanları da hazır bulundu.

Çeto, bankanın 1970 yılından 2016 yılına kadar olağanüstü durumlar dışında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettişleri tarafından teftiş edildiğini kaydederek, “Teftiş raporlarında muhasebe işlemleri ve/veya hesaplar hakkında, yönetim ve/veya çalışanların hesapları hakkında hiç bir zaman olumsuz bir durum rapor edilmemiştir” ifadesini kullandı.

“TEMMUZ AYINDA TESPİT EDİLDİ”

Yönetim Kurulu’nun 8 ay önce göreve gelmesiyle gerçekleştirilen faaliyetlere değinen Çeto, iç ve dış denetçilerin basına yansıyan konuyla ilgili işlemleri Temmuz ayında tespit ettiğini dile getirdi. Çeto şöyle devam etti:

“Yönetim olarak gerekli sağlıklı delillerle desteklemek adına takip ve kontrol altına alınmasını sağlamış, 31 Temmuz 2019’da bilanço, kar ve zarar hesapları ile mizan alarak o tarihe kadar yapılan işlemlerin kayıtlarını ve mali belgelerini alarak, Ağustos 2019 içinde (bayram tatili kesintisinden sonra ) 19 Ağustos 2019 tarihinde Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, kooperatif muhasebe ve iç denetim sorumluları, dış denetçi yetkilisi ve bilgisayar program yetkilisi ile son değerlendirmesini yapmış ve tespit edilen bulgulara dayanarak Kooperatif müdürünün izinli olması münasebeti ile de tüm yetkilerini bilgisayar ve internet bankacılık şifrelerini kaldırmıştır. Ayrıca, Kooperatifimizdeki mevduatlarını ve müşterek olduğu mevduatlarını, tespit edilen işlemlerle ilişki görüldüğünden bloke işlemine tabii tuttuk”.

“7 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ”

Konuyu 20 Ağustos tarihinde Kooperatif Şirketler Mukayyidine yazılı şekilde ilettiklerini, Koopertifin tekrardan teftiş edilmesini istediklerini ve yasal süreçler için öneri ve direktif istediklerini kaydeden Çeto, süreci şöyle anlattı:



“21 Ağustos 2019 tarihinde Kooperatif Şirketler Mukayyidi, Fasıl 114 yasasındaki yetkisini kullanarak, kooperatif müdürünü görevden uzaklaştırdı. Polise suç duyurusu yaptığını bize bildirdi. Ayrıca işlemlerin hangi tarihten başladığını ve Kooperatifin ne kadar zarara uğratıldığı ve haksız kazanç miktarı ile diğer konuları araştırmak adına 7 müfettiş görevlendireceğini söyledi”

“BASINDA ZİKREDİLEN MİKTAR, NE BİZİM TARAFIMIZDAN BULUNMUŞ, NE DE MÜFETTİŞLER TARAFINDAN BİZE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK VERİLMİŞTİR”

Hangi tarihten itibaren bu işlemlerin yapılmakta olduğunun ya da ne kadar haksız kazanç elde edildiğinin kendileri tarafından bilinmediğini dile getiren Çeto “Basında zikredilen miktar, ne bizim tarafımızdan bulunmuş, ne de müfettişler tarafından bize yazılı veya sözlü olarak verilmiştir” dedi.

Çeto şu ana kadar Lİ-KOOP Ltd. Yönetim Kuruluna yazılı ara rapor veya yazılı direktif verilmediğini ve herhangi bir üyenin mevduat veya kredi hesaplarında yasalara aykırı işlem yapıldığının tespit edilmediğini söyledi.

“İŞLEMLERİ KUR OPERASYONU OLARAK ADLANDIRDIK”

Öte yandan ilgili kişinin şahsi hesapları ile müşterek olduğu ailesel hesaplarında ve bir başka personelin hesabında döviz kur işlemlerinin farklı yapıldığı tespit ettiklerini dile getiren Çeto, Yönetim Kurulu olarak bu işlemleri “Kur Operasyonu” olarak adlandırdıklarını belirtti.

Az miktarlarda uzun bir süreye yayılacak şekilde yapılan işlemlerde döviz kurlarının 0,005 kuruş altında veya üstünde işlem yapıldığını dile getiren Çeto, “Bu kazanç haksız kazanç olarak adlandırılabilir ya da adlandırılmayabilir. Yetki aşımı, şahsi menfaat olarak adlandırılabilir ya da adlandırılmayabilir. Kooperatifin karını kendi kazancına aktarma sayılabilir ya da sayılmayabilir. Kooperatifi zarara uğratmış sayılabilir ya da sayılmayabilir” diyerek gerçekten ne olduğuna mahkemenin karar vereceğini vurguladı.



