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Lİ-KOOP Müdürü görevden alındı!

Görevinden uzaklaştırılan Halil Davulcu hakkında soruşturma başlatıldı.

Lİ-KOOP Müdürü görevden alındı!

Görevinden uzaklaştırılan Halil Davulcu hakkında soruşturma başlatıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:02
Lİ-KOOP Müdürü görevden alındı!

KIBRIS MANŞET ÖZEL

Lİ-KOOP (Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.) Müdürü Halil Davulcu hakkındaki bazı iddialar nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı.

Kooperatifte 500 Bin Sterlin değerinde yolsuzluk yapıldığı tahminleri üzerine görevden alınan Davulcu’nun banka hesaplarına ve mal varlıklarına da el konulduğu belirtiliyor.

En son 3 yıl önce denetlenen Lİ-KOP’ta başka görevden almaların da yaşanabileceği söylenirken, 2008 yılına kadar olan tüm hesapların denetleneceği ifade ediliyor.

Soruşturma için 7 denetim görevlisinin oluşturulduğu olayın polise de intikal ettiği öğrenildi.

KIBRIS MANŞET

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