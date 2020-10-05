Lgbti+ Dostu Cumhurbaşkanlığı Protokolü Denktaş tarafından imzalandı

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de adayların imzasına açılan protokole bugün imza koyan Denktaş, adaylar arasında protokolü imzalayan ilk aday oldu.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm Cumhurbaşkanı adayları, propaganda sürecinde protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilmişti.

Protokolün, Cumhurbaşkanı adaylarının cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi hakkında olan görüşlerini, kendi gündemleri içerisinde yer alıp almayacağını ve seçilmeleri durumunda aşağıda belirtilen maddeler hususunda görevleri bilincinde hareket edeceklerinin taahhüdünü almayı amaçladığı kaydedildi.

Protokol maddeleri arasında, Kıbrıs sorununun çözümlenmesine dair yapılan görüşmelerin sivil toplumun katılımına açık olması ve doğrudan bilgi paylaşımının yapılabileceği bir yapı kurmak için somut adımlar atılması yer alırken, diğer maddeler şöyle sıralandı:

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin etkin ve düzenli şekilde çalışan, hesap verebilir ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması için çalışacağımı,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin çalışmalarının LGBTI+’ları kapsayıcı şekilde yeniden şekillendirilmesi ve LGBTI+’ların sorunlarını ele alan bir yapıda olması için çalışacağımı,



Eğitim Teknik Komitesi’nin etkin ve düzenli şekilde çalışarak tüm cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerini içeren eşitlikçi bir eğitim sistemi kurulması adına çalışmalar yapması için teşvik edeceğimi,

Cumhurbaşkanlığı çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği alanında toplumda farkındalık artırıcı çalışmalar yapacağımı ve sivil toplum örgütlerini bu anlamda destekleyeceğimi ve birlikte çalışmalar yürüteceğimi,

Cumhurbaşkanlığı görevim süresince cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine yönelik ayrıştırıcı ve ötekileştirici yasaları Cumhuriyet Meclisine geri iade edip hassasiyetlerimi belirteceğimi,

Cumhurbaşkanlığı görevim süresince bireyleri cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri dolayısı ile ötekileştiren bir dil kullanmaktan imtina edeceğimi taahhüt ederim.”

Dernek açıklamasında tüm cumhurbaşkanı adaylarına protokolü imzalamaları çağrısında bulunuldu.

