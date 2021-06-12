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“Leymosun ve Kadınları“ kitabı tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Limasollular Derneği tarafından hazırlanan “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 19:45
“Leymosun ve Kadınları“ kitabı tanıtıldı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Limasollular Derneği’nde yıllarca aktif görev alan Emekli Komutan Engin Naşit tarafından çalışmalarının başlatıldığı ve Özay Akif tarafından kaleme alınan “Leymosun (Limasol) ve Kadınları” isimli kitap, Kıbrıslı Türk kadınların geçmişten günümüze kadar yaptıkları sosyal, kültürel ve ekonomik katkıları konu alıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, aldığı davet üzerine kitap tanıtım etkinliğinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçmişte Limasol’da geçen anılarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, eski Limasollular (Leymosunlular) Derneği Başkanı Emekli Komutan Engin Naşit'i rahmetle andı. Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın hazırlanmasında katkıları olan Özay Akif ve Hasan Kahvecioğlu’na da teşekkür etti.

Kıbrıslı Türklerin geçmişte çok acılar çektiğini ve nereden geldiğini asla unutması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Limasol’da esir kamplarından Kuzey’e geçenlerin ve onların yaşadıklarının saygıyla hatırlandığını söyledi.

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“Bu mücadeledeki kahraman kadınlarımızı ben de bir kez daha anmak istiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede önemli hizmetler vermiş Ayten Berkalp gibi Kıbrıslı Türk kadınlarını konu alan kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutladı. 

Geçmişte Kıbrıslı Türklerin ne kadar cefa çekerek, ne kadar özveriyle bu topraklarda kök saldığını anlatan bu kitabın, tarihe ve geleceğe ışık tutması bakımından önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, büyük bir mücadele, azim ve inanç sonrası devlet erdemine ulaşıldığını kaydetti.

“Tarihi hafızamızı ve kadınlarımızın tarihte oynadığı rolün önemini anlatan bu değerli çalışmanın tanıtımını ve çevirisi yapılarak uluslararası toplumla paylaşmak gerek” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, mücadelenin kutsal ve önemli olduğunu ve bunu dünyaya tanıtmaya ve mücadele etmeye devam etmek gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın basılmasına ve tanıtım etkinliğine katkı koyan Girne Belediyesi ve Limasol Türk Kooperatif Bankası’na plaket verdi.

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Son Güncelleme: 12.06.2021 19:53
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