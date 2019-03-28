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Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği

Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği

28 Mart 2019 Perşembe 16:08
Leymosun Kültür Vakfı’nın Leymosun etkinliği

Leymosun Kültür Vakfı 21 Nisan’da Leymosun’da bir etkinlik gerçekleştiriyor. Etkinlik, iki maç ve Leymosunlular’ın nostaljik mekanı “Park Gazinosu”nda yemek ve eğlenceden oluşacak.

Öğleden önce, ezeli rakip ve ebedi dost olan Türk Ocağı Limasol (TOL) ve Doğan Türk Birliği’nin (DTB) amatör kadın futbol takımlarının karşılaşması gerçekleşecek. Karşılaşma Türk Ocağı Spor Kulübü’nün kurucularından rahmetli Özdemir Özocak anısına Leymosun’daki 19 Mayıs Lisesi’nin sahasında gerçekleşecek.  Kadın takımların oluşmasında ve projelerin gerçekleşmesinde önemli katkıları olan Deniz Nasıfoğlu ve Oya Aygın sırasıyla TOL ve DTB takımlarının kaptanlığını yapacaklar. Maçın rövanşıysa 19 Mayıs’ta Girne’de gerçekleşecek.

Amatör kadınlar bir yıl önce Girne’de gerçekleştirdikleri sosyal amaçlı maçtan ve sponsorluklardan elde ettikleri gelirler ile Onkoloji Hastanesi’ne ve Karaoğlanoğlu İlkokulu’na yardımda bulunmuşlardı.

Etkinlikte, öğleden sonra ise yıllardır düzenlenen ve rahmetli Sevim Ebeoğlu’nun başlattığı, kendinin de efsane olarak anıldığı Limasol’un AEL takımının master oyuncuları ile Girne master karması arasında bir karşılaşma gerçekleşecek. Maç bu kez, aramızdan geçtiğimiz yıl ayrılan Sevim Ebeoğlu’nun anısına oynanacak. Girne master karmasının organizasyonu ve kaptanlığını TOL’un eski futbolcusu ve Girne Belediyesi Meclis üyesi Özben Kalfa yapacak.

Leymosunlular öğle yemeklerini birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Park Gazinosunda yiyecekler. Yemekte müzik ve “dombula” çekilecek. Maçları ve dombulayı Leymosun’un sembolü Sahir Selışık (namı diğer Cacci) şenlendirecek.

Reklam alarak sponsorlardan elde edilecek olan gelir, gençlerin farklı spor alanlarında önümüzdeki yaz Akdeniz Spor Birliği desteğiyle gerçekleşecek turrnuva ve karşılaşmalarda ortaya çıkacak ihtiyaçlar için kullanılacak.

Leymosun Kültür Vakfından yapılan açıklamada, Limasol Belediyesi ve Leymosun Gazetesi, Leymosun Kültür Vakfı’nın ihtiyacı olan saha, park ve catering hizmetlerinin organizasyonuna aracı olarak katkıda bulunduğunu da belirtti.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin aşağıdaki numaralardan irtibata geçmeleri ve en geç 10 Nisan’a kadar biletlerini almaları gerektiği bildirildi.

Bilet satış noktaları:

Girne               :Yalın Guest House-0533-8619200

                          Cafe George-0533-8650145

Mağusa           : Arsal Gıda- 0533-8450007

                          Yababa Lastik-0533-8533384

Güzelyurt        : Cafe Porto-7142232 (0533-8579991)

                          Şanel Tağmaç-0533-8664232

                          Lemin Soylu-0533-8722422

Lefkoşa             : Yücem Rasımoğlu-0533-8655644

Vakıftan yapılan açıklamada, geleneksel Leymosunlular pikniğinin de bu yıl 9 Haziran’da yapılmasının planlandığı bildirildi

Son Güncelleme: 28.03.2019 19:22
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