Levent Özadam 'Kıbrıs Manşet'de...

KIBRIS MANŞET Daha özgür bir basın için bayilerde yerini aldı.

30 yılı aşkın bir süredir ülkemiz basınında muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü , genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı, radyo ve televizyon programcılığı yapan deneyimli gazeteci Levent Özadam bugünden itibaren “Kıbrıs Manşet” gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini devralarak haber merkezinin başına geçti.

Özadam bugünkü köşinde Kıbrıs Manşet'i yazdı...

Sözümüzü dudaktan, gözümüzü budaktan…

2018 yılı bizin için pek hayırlı geçmedi…

Ciddi bir sağlık sorunu süreci yaşadık!

Hem burada hem Türkiye’de hastanelerin yollarını aşındırdık…

Bu süreçte kafamıza da çok şeyler takıldı!

34 yıllık gazetecilik mesleğini bırakma ya da devam etme konusunda…

Bunu da yakın dostlarımızla paylaştık!

Bir Allah’ın kulu da ‘bırak artık tadında’ demedi…

Aksine böyle bir karara kızanlar oldu!

Sitem edenler, ‘pes etme’ diyenler oldu…

Hepsi de 34 yılın yorgunluğunu bilmeyen, idrak edemeyen sevdiklerimizdi!

Sonuçta onlar kazandı…

Elimiz kalem tutana kadar devam kararı aldık!

…

Bugünden itibaren ‘Özgür basın İçin’ sloganıyla artık KIBRIS MANŞET Gazetesi’nin Genel yayın Yönetmenliği’ni devralmış bulunmaktayız…

Bu memlekette gazetecilik gerçekten zor zanaat!

Zaten bu mesleğin içinde olanların çoğuna bakarsanız, aslında birinci işleri bu değildir…

Bizim gibilerden çok daha rahattırlar!

Maddi sıkıntıları yoktur…

Gelecek korkuları da!

Kimi iyi de para kazanır…

Kimi de hobi olarak yapar bu mesleği!

Suistimal edenler de yok değildir…

Hele de kimine ‘meslektaşımız’ demeye dilimiz varmaz!

Ama içimize atarız işte…

…

Bu arada…

Bu ülkede basın özgürlüğü yok diyenler bize göre inandırıcı değildir!

Aksine bizde başta Türkiye olmak üzere çoğu ülkede olmayan basın özgürlüğü vardır aslında…

Ülke şartlarına basın özgürlüğü vardır ama gelin görün ki bunu yine ihlal eden biz gazeteciler ya da kendini gazeteci olarak görmek isteyenler, bundan nemalanmak isteyenlerdir!

Zira bu mesleği yapanların bir kısmı ki bu sayı her geçen artıyor, basın özgürlüğünü yanlış algılayanlardır…

Ve bunu tepe tepe kullananlar!

Ranta çevirmeye çalışanlar…

Belli kesimlere tavla teslim olanlar!

Onları tabi ki Allah’a havale ediyoruz…

…

Daha özgür bir basın ve mensupları için yola devam edeceğiz!

Bu kez sorumluluğumuz daha fazladır, bunun da bilincindeyiz…

Ve söz veriyoruz;

Elimiz kalem tuttuğu müddetçe sözümüzü dudaktan, gözümüzü de budaktan sakınmayacağız…

Bu yolda en büyük gücümüz de her zaman olduğu siz değerli okuyucularımız olacak!