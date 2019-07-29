banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102592
ALTIN
257.025
DOLAR
5.6284
STERLİN
6.9266
EURO
6.2604
HP kesintisine ara emri...
HP KESİNTİSİNE ARA EMRİ...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ REKTÖRÜ SUÇLU BULUNDU
İki ani ölüm
İKİ ANİ ÖLÜM
İş yerine ait lojmanda ölü olarak bulundu!
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Gazimağusa'da ani ölüm!
Kapat

Levent Özadam 'Kıbrıs Manşet'de...

'Özgür Basın için' sloganıyla Levent Özadam Genel Yayın Yönetmenliğinde KIBRIS MANŞET yeni yüzü ile okuyucunun karşısına çıktı.

Levent Özadam 'Kıbrıs Manşet'de...

'Özgür Basın için' sloganıyla Levent Özadam Genel Yayın Yönetmenliğinde KIBRIS MANŞET yeni yüzü ile okuyucunun karşısına çıktı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:13
Levent Özadam 'Kıbrıs Manşet'de...

KIBRIS MANŞET Daha özgür bir basın için bayilerde yerini aldı.

banner317
30 yılı aşkın bir süredir ülkemiz basınında muhabirlik, haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü , genel yayın yönetmenliği ve köşe yazarlığı, radyo ve televizyon programcılığı yapan deneyimli gazeteci Levent Özadam bugünden itibaren “Kıbrıs Manşet” gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini devralarak haber merkezinin başına geçti.

Özadam bugünkü köşinde Kıbrıs Manşet'i yazdı...

Sözümüzü dudaktan, gözümüzü budaktan…

2018 yılı bizin için pek  hayırlı geçmedi…

Ciddi bir sağlık sorunu süreci yaşadık!

Hem burada hem Türkiye’de hastanelerin yollarını aşındırdık…

Bu süreçte kafamıza da çok şeyler takıldı!

34 yıllık gazetecilik mesleğini bırakma ya da devam etme konusunda…

Bunu da yakın dostlarımızla paylaştık!

Bir Allah’ın kulu da ‘bırak artık tadında’ demedi…

Aksine böyle bir karara kızanlar oldu!

Sitem edenler, ‘pes etme’ diyenler oldu…

Hepsi de 34 yılın yorgunluğunu bilmeyen, idrak edemeyen sevdiklerimizdi!

Sonuçta onlar kazandı…

Elimiz kalem tutana kadar devam kararı aldık!

Bugünden itibaren ‘Özgür basın İçin’ sloganıyla artık KIBRIS MANŞET Gazetesi’nin Genel yayın Yönetmenliği’ni devralmış bulunmaktayız…

Bu memlekette gazetecilik gerçekten zor zanaat!

Zaten bu mesleğin içinde olanların çoğuna bakarsanız, aslında birinci işleri bu değildir…

Bizim gibilerden çok daha rahattırlar!

Maddi sıkıntıları yoktur…

Gelecek korkuları da!

Kimi iyi de para kazanır…

Kimi de hobi olarak yapar bu mesleği!

Suistimal edenler de yok değildir…

Hele de kimine ‘meslektaşımız’ demeye dilimiz varmaz!

Ama içimize atarız işte…

Bu arada…

Bu ülkede basın özgürlüğü yok diyenler bize göre inandırıcı değildir!

Aksine bizde başta Türkiye olmak üzere çoğu ülkede olmayan basın özgürlüğü vardır aslında…

Ülke şartlarına basın özgürlüğü vardır ama gelin görün ki bunu yine ihlal eden biz gazeteciler ya da kendini gazeteci olarak görmek isteyenler, bundan nemalanmak isteyenlerdir!

Zira bu mesleği yapanların bir kısmı ki bu sayı her geçen artıyor, basın özgürlüğünü yanlış algılayanlardır…

Ve bunu tepe tepe kullananlar!

Ranta çevirmeye çalışanlar…

Belli kesimlere tavla teslim olanlar!

Onları tabi ki Allah’a havale ediyoruz…

Daha özgür bir basın ve mensupları için yola devam edeceğiz!

Bu kez sorumluluğumuz daha fazladır, bunun da bilincindeyiz…

Ve söz veriyoruz;

Elimiz kalem tuttuğu müddetçe sözümüzü dudaktan, gözümüzü de budaktan sakınmayacağız…

Bu yolda en büyük gücümüz de her zaman olduğu siz değerli okuyucularımız olacak!

Son Güncelleme: 29.07.2019 09:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...
I. Lefke Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı-ı Yayımlandı...
Yurt Dışı Kurban Bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 Tl Olarak Tespit Edildi
Yurt Dışı Kurban Bedeli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 725 Tl Olarak Tespit Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı Beyarmudu Belediye Başkanı Edip’i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Beyarmudu Belediye Başkanı Edip’i Kabul Etti
Toplu Taşımacılığa Müfettiş Denetimi
Toplu Taşımacılığa Müfettiş Denetimi
Pediatri Kurumu: “En etkili mücadele, sivrisineklerden korunmak”
Pediatri Kurumu: “En etkili mücadele, sivrisineklerden korunmak”
Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…
Örgütler, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla İlgili Toplantı Yapıyor…
Doğrucu Davut - Kıb-Tek sarmalı
Doğrucu Davut - Kıb-Tek sarmalı
Toplu taşımacılıkta yeni uygulama...
Toplu taşımacılıkta yeni uygulama...
HP kesintisine ara emri...
HP kesintisine ara emri...
DAÜ Rektörü suçlu bulundu
DAÜ Rektörü suçlu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim