banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Arıklı-Zaroğlu çatışması YDP’ye zarar verir!
Üniversiteler can damarımızdır
Üniversiteler can damarımızdır
Kapanma değil kontrollü açılım
Kapanma değil kontrollü açılım
Bu panelin gerçek amacı nedir?
Bu panelin gerçek amacı nedir?
banner376

Levent Koleji'nden Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı'na bağış

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:11
Levent Koleji'nden Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı'na bağış
banner337
banner351

LEVENT KOLEJİ'NDEN KIBRIS İŞİTME-KONUŞMA ENGELLİLER VAKFI'NA BAĞIŞ

KİKEV MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI DOĞRU: “BAĞIŞ, İŞİTME ENGELLİ KİŞİLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANILACAK”
Levent Koleji öğrencileri, Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı’nın (KİKEV) “Sessizliğin Sesi” kampanyasına destek olmak için düzenledikleri kermesten topladıkları bağışı, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya takdim etti.
KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, bağışta bulunan gençleri, duyarlı davranış ve farkındalıklarından dolayı tebrik ederek, bağışın, Sessizliğin Sesi olma mücadelesinde işitme engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını söyledi.

banner341
Doğru, “Toplumun bireyleri olarak hepimiz yaşamımız boyunca karşımıza çıkan engelleri aşmak için çalışırız. Fakat bunu yaparken etrafımızdaki her bir bireyin farklılıklarını görmeyiz veya görmezden geliriz. Farklılıklara saygı duymak, farkında olmak ve bilinçli olmak belki de biz engelliler için yaşamı kolaylaştıran bir unsurdur” şeklinde konuştu.
KİKEV Başkanı Doğru tarafından yapılan yazılı açıklamada, gençlere engelliler konusunda bilgi vermenin Vakıf’ın görevleri arasında olduğu ve bu konuda eğitimin şart olduğu ifade edildi.
Açıklamasında, sosyal ve toplumsal farkındalığın gençlere aşılanmasının yolu eğitim olduğunu belirten Bahire Doğru, Vakıf olarak gençlerdeki farkındalığın artması konusunda her çalışmaya destek vereceklerini de kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan posta gönderimi veya alımı yapılamayan ülkelerle ilgili açıklama
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan posta gönderimi veya alımı yapılamayan ülkelerle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli PCR yaptırdı
Cumhurbaşkanı Tatar ve Cumhurbaşkanlığı personeli PCR yaptırdı
Saner: “Türkiye’den 500 bin aşı gelecek.. Nüfusun yüzde 80’i aşılanacak”
Saner: “Türkiye’den 500 bin aşı gelecek.. Nüfusun yüzde 80’i aşılanacak”
Maaşlar yeniyıldan önce ödeniyor
Maaşlar yeniyıldan önce ödeniyor
Hava durumu..
Hava durumu..
Girne Belediyesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
Girne Belediyesi’nde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor
Gazimağusa'da asfaltlama başlıyor
Gazimağusa'da asfaltlama başlıyor
KKTC polis teşkilatı personelleri, GAÜSEM İngilizce B1 seviye eğitimlerini tamamladı
KKTC polis teşkilatı personelleri, GAÜSEM İngilizce B1 seviye eğitimlerini tamamladı
Trafik denetimleri sürüyor
Trafik denetimleri sürüyor
KTÖS'ten Alasya İlkokulu'na ziyaret
KTÖS'ten Alasya İlkokulu'na ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim