Levent Koleji'nden Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı'na bağış

LEVENT KOLEJİ'NDEN KIBRIS İŞİTME-KONUŞMA ENGELLİLER VAKFI'NA BAĞIŞ

KİKEV MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI DOĞRU: “BAĞIŞ, İŞİTME ENGELLİ KİŞİLERİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KULLANILACAK”

Levent Koleji öğrencileri, Kıbrıs İşitme-Konuşma Engelliler Vakfı’nın (KİKEV) “Sessizliğin Sesi” kampanyasına destek olmak için düzenledikleri kermesten topladıkları bağışı, KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru’ya takdim etti.

KİKEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bahire Doğru, bağışta bulunan gençleri, duyarlı davranış ve farkındalıklarından dolayı tebrik ederek, bağışın, Sessizliğin Sesi olma mücadelesinde işitme engelli kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını söyledi.



KİKEV Başkanı Doğru tarafından yapılan yazılı açıklamada, gençlere engelliler konusunda bilgi vermenin Vakıf’ın görevleri arasında olduğu ve bu konuda eğitimin şart olduğu ifade edildi.

Açıklamasında, sosyal ve toplumsal farkındalığın gençlere aşılanmasının yolu eğitim olduğunu belirten Bahire Doğru, Vakıf olarak gençlerdeki farkındalığın artması konusunda her çalışmaya destek vereceklerini de kaydetti.