Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücret hariç zamlar fora
Asgari ücret hariç zamlar fora
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin çığlığı!
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin...
Sivil itaatsizliğe doğru
Sivil itaatsizliğe doğru
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
banner376

Les Ambassadeurs Şirketler Grubu süresiz olarak faaliyetlerini duyurdu

Oteller ardı ardına faaliyetlerini durdurmaya başladı!

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:50
Les Ambassadeurs Şirketler Grubu süresiz olarak faaliyetlerini duyurdu
banner337
banner351

Les Ambassadeurs Şirketler Grubu bünyesindeki hotel ve casino süresiz olarak faaliyetlerini durdurdu.

Les Ambassadeurs Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şahinoğlu Gündem Kıbrıs canlı yayınına katıldı, önemli açıklamalarda bulundu.

Şahinoğlu şöyle konuştu:

banner341
“Şirket Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve yönetiminin yılbaşında otellerin açık olmaması gerektiği konusunda ısrarcı olduk. Ancak Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bir gün açalım bir gün kapalım gibi yap boz tahtası kararları sonrası casinolar da oteller de açık kaldı. Yanlış uygulamaları ve son olarak saat 22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması tüm açık olan işletmeleri zarar uğrattı. Bu şekilde sürdürülebilir ekonomi ve turizm olamaz. Turizm ülkenin can damarıdır ve bu kararlar sürdürülebilir olamaz. Ciddi bir açılım yapılmalı ve bir daha kapanmamalı. Gereken önlemler de alınmalı.

Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım - Aralık aylarında yanımızda çalışan yüzlerce çalışana ekmek kapısı oldu. Aralık ayında ödenmesi gereken tüm vergi ve haklar ödendi. Devlete olan tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizim tek bir isteğimiz vardır; istikrarlı bir politikanın güdülmesi ve lokomotif sektör turizmin önünün açılmasıydı. 24 saatin içerisinde kararlar alındı, değişti. Turizmde kararlar 12 ay öncesinde alınır. Maalesef Sağlık Bakanı’mızın aldığı kararlar doğrultusunda fevkelade bir zararla bitirmiş durumdayız. Ocak ayına girmiş olmamıza rağmen hala bir politika ortaya konulmadı. Ciddi endişelerimiz vardır. Yönetim Kurulumuz aldığı karar doğrultusunda tüm işletmemizi aktivitelerini durdurma kararı aldık.

Bu karar günlük bir karar değildir. Uzun vadeli bir karardır. Şu an ki istikrarsız politikadır bunu almamızdaki karar. Evet önce sağlık diyoruz ama ekonomideki buhranı görmemek olmaz. Hükümetimizin mutluk bir şekilde sürdürülebilir bir yapıyla bu pandemi dönemini atlatması gerekir. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomi ve sağlıklı yapıya kavuşana kadar işletmelerimizi kilitlemiş durumdayız. Ta ki umut ışığı belirsin. Başta kendi çalışanlarımız olmak üzere yıllardır bize mal satan yan sektörlerden de özür dileriz. Biz sürdürülebilir olmayan bir yapının karşısında direnmekten bıktık. Bu kararı almaktan mutlu değiliz. Ama bize başka bir çare bırakılmadı. Her geçen gün 2021’i de kaybedeceğimizin sinyallerini görmeye başladık"

Daha önceki haberimizde de Merit Otellerinin kapandığını duyurmuştuk..

banner360
Son Güncelleme: 04.01.2021 17:52
Anahtar Kelimeler:
Les Ambassadeurs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı basın kartı başvuruları başladı
2021 yılı basın kartı başvuruları başladı
Vize süresi bitmemiş çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf
Vize süresi bitmemiş çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf
KKTC Tüketiciler Derneği’nden asgari ücret eleştirisi
KKTC Tüketiciler Derneği’nden asgari ücret eleştirisi
Akdoğan’da bir erkek ölü bulundu
Akdoğan’da bir erkek ölü bulundu
Pilli Meclis'te konuştu
Pilli Meclis'te konuştu
Tüp gaz ve et fiyatlarında indirim
Tüp gaz ve et fiyatlarında indirim
Canaltay'a ret!
Canaltay'a ret!
KTÖS: “Öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapılamaz”
KTÖS: “Öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına cüzzamlı muamelesi yapılamaz”
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Lefke Kaymakamlığı'ndan uyarı
Lefke Kaymakamlığı'ndan uyarı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim