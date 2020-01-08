Lekoşa - Mağusa gidiş yönü trafiğe kapatıldı...

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Cezaevi ışıkları ile Altınbaş (Alpet) ışıkları arası yol su altında kaldığından Mağusa gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır.

Diğer Yollarda durum şöyle:

*** Lefkoşa'da, Ortaköy trafik ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından dolayı Ortaköy'den hastane gidiş yönü trafik akışına kapatılmıştır.

*** Tatlısu - Geçitkale Anayolunun, Mersinlik piknik alanı bölgesinde dolu yağışı nedeniyle yolda kayganlık ve buzlanma meydana gelmiştir. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

*** Yılmazköy - Çamlıbel Anayolu üzerinde derenin taşması sonucu, sular yolun üzerinden akmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

*** Taşkent - Dikmen - Boğazköy yollarında yağış nedeniyle dağdan gelen suların yol içerisine akması sonucu yer yer göllenmeler oluşmuştur. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

*** Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde aşırı yağışlar nedeniyle çamurlu suların yol içerisine akması sonucu yolda kayganlık meydana gelmiştir. Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.