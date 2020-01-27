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Lekad, Anayasa Referandumuna, Seçilmişlerin Görev Süresinin En Çok 2 Dönem Olması Ve Bakanlar Kurulu’nun Teknokratlardan Oluşması Konusundaki Yasa Değişikliğinin De Eklenmesini İstedi

Lefkoşa, 27 Ocak 20 (.): Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD), Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılması düşünülen Anayasa referandumuna, seçilmişlerin görev süresinin en çok 2 dönem olması ve Bakanlar Kurulu’nun teknokratlardan oluşması konusundaki yasa değişikliğinin de eklenmesini istedi. 

Lekad, Anayasa Referandumuna, Seçilmişlerin Görev Süresinin En Çok 2 Dönem Olması Ve Bakanlar Kurulu’nun Teknokratlardan Oluşması Konusundaki Yasa Değişikliğinin De Eklenmesini İstedi

Lefkoşa, 27 Ocak 20 (.): Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD), Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılması düşünülen Anayasa referandumuna, seçilmişlerin görev süresinin en çok 2 dönem olması ve Bakanlar Kurulu’nun teknokratlardan oluşması konusundaki yasa değişikliğinin de eklenmesini istedi. 

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:06
Lekad, Anayasa Referandumuna, Seçilmişlerin Görev Süresinin En Çok 2 Dönem Olması Ve Bakanlar Kurulu’nun Teknokratlardan Oluşması Konusundaki Yasa Değişikliğinin De Eklenmesini İstedi

Lefkoşa, 27 Ocak 20 (.): Lefke Kalkındırma Derneği (LEKAD), Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yapılması düşünülen Anayasa referandumuna, seçilmişlerin görev süresinin en çok 2 dönem olması ve Bakanlar Kurulu’nun teknokratlardan oluşması konusundaki yasa değişikliğinin de eklenmesini istedi. 
Dernek Başkanı Hakan Oran yaptığı yazılı açıklamada, 1983 yılında ilan edilen KKTC’nin Anayasası olan ve parlamenter sistemle yönetilen bir devlet olduğunu, ancak  gelinen noktada bu sistemin ülkeye refah ve mutluluk getirmekten uzak olduğunu ileri sürdü.  
Oran, yalnızca maaş ödemeleri için 50 milletvekili seçmenin ve bunlar içerisinden 10 kişilik bir Bakanlar Kurulu ve 1 Başbakan çıkarmanın sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu savundu. 
Yollardan çevreye, hastanelerden okullara ülkenin durumunun çok da iç açıcı noktada olmadığını ifade eden Oran, “Anavatan Türkiye katkı yapmazsa alt yapı çökecek” dedi. 

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Yasalarda, seçimle işbaşına gelenlere herhangi bir dönem sınırlaması olmaması, seçilenlerin liyakat sahibi olup olmadığına bakılmaksızın Bakan olarak atanması, bir kez seçilen birinin defalarca seçilebilmesinin yarattığı sıkıntılar bulunduğunu öne süren Oran, dönem sınırlaması uygulamalarından örnekler verdi. 
Dönem sınırlandırılması sayesinde seçilmişlerin kendilerine sağladığı imtiyazlardan ve kıdemlilik sisteminin olumsuz etkilerinden arındırılmasının amaçlandığına dikkat çeken Oran, dönem sınırlaması düşüncesinin “Daha iyi bir demokrasi ” arayışlarıyla yakından bağlantılı olduğunu savundu. 
Oran, 8 yıldan fazla bir süre görevde kalan birinin topluma ve ülkeye verebileceği hiçbir yeni şeyi olmadığını iddia etti. 
(TUĞ/HA)
 

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