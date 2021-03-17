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Lefkoşa’ya ortaokul lise düzeyinde bir okul yapılacak

Yenikent'te 540 öğrencilik bir okul inşa edilecek..

17 Mart 2021 Çarşamba 12:00
Lefkoşa’ya ortaokul lise düzeyinde bir okul yapılacak
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İşadamı Vedat Ertüngü, tüm maliyeti kendisi tarafından karşılanmak üzere lise ve ortaokul düzeyinde kamu okulu yapımı için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. 

Gönyeli Yenikent’te Polis Okulu yakınındaki bir arazide inşa edilecek okulla ilgili sözleşmeye Vedat Ertüngü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu imza attı.

Okul 540 öğrenciye eğitim verebilecek kapasitede olacak. Bilgisayar odası ve 4 laboratuvarı olacak olan okulun Eylül 2023’de tamamlanması öngörülüyor. Okulun ismi “Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi” olacak.

ERTÜNGÜ: “DEVLETİN KALKINMASINDA EĞİTİM ÖNEMLİ”

Bakanlıkta yer alan imza töreninde konuşan Vedat Ertüngü devletin kalkınmasında eğitimin önemine inandığını belirtti. 

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Ertüngü, okul yapımı için 12 yıl önce girişim yaptığını ve yaptığı müracaatlara olumlu cevap alamadığını, son girişiminin olumlu olmasının Bakanın sayesinde olduğunu söyledi.

AMCAOĞLU: “EĞİTİM ALTYAPISINDA HİSSEDİLEN EKSİKLİKLER İÇİN GÖSTERİLEN İLGİ ÇOK ÖNEMLİ” 

Bakan Olgun Amcaoğlu, eğitime yatırımın önemine değindi ve eğitim altyapısında hissedilen eksiklikler için gösterilen ilginin çok önemli olduğunu ifade etti.

Pandeminin devamı veya olası yeni salgın hastalıklar dikkate alındığında, okullarda eğitimin 24 öğrencilik sınıflarda yapılması gerektiğini, bu yönde yatırımların tamamlanmasın acil bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Amcaoğlu, Lefkoşa bölgesinde ilkokul, ortaokul ve lise altyapı eksikliklerinin, işadamları tarafından üstlenmesinin, takdire şayan bir hareket olduğunu söyledi.

Şahsı ve bakanlık adına teşekkür eden Amcaoğlu, “iyi ki Kıbrıs Türkünün dayanışma ruhu halen ayakta” dedi.


 

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Son Güncelleme: 17.03.2021 13:01
Anahtar Kelimeler:
Yenikent OkulVedat Ertüngü
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