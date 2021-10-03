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Lefkoşa’nın yeşil dokusu gelişiyor

Başkent Lefkoşa’nın ana arterleri ve şehir içi kavşaklarda ülke mevsim koşullarına uygun yeşillendirme ve peyzaj düzenlemeleri için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalara katkı sağlamak amacı ile açılan ihale sonucunda Greensense Lanscope Ltd. ile Peyzaj Bakım İşleri sözleşmesi imzalandı.

03 Ekim 2021 Pazar 12:23
Lefkoşa’nın yeşil dokusu gelişiyor

Lefkoşa’nın peyzaj alanında daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak çalışmalar ile refüjlerin bakım-onarım, adaların bakım, temizlik ve çiçeklendirme ile bazı parkların bakım ve peyzajında çalışmalar yapılacak. Parklardaki oyun grupları ile spor aletlerinin de iyileştirme çalışması yapılacak.

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 Parklar, Meydanlar ve Yeşil Alanlarda Kapsamlı Düzenleme   

Çalışmalar kapsamında 14 park, 12 bölgesel park, 7 meydan, 10 yeşil alan ve koruluk, 4 ana arter refüjü ile 26 kavşak noktasındaki trafik adası ve çemberlere rutin düzenleme ve bakım yapılacak.

Çalışmalar süresince öncelikle ekolojik ve ekonomik düzenlemeler yapılacak. Kış döneminde 70.000 ve yaz döneminde de 70.000 adet mevsimlik çiçek dikimi ile herdem yeşil çalı ve ağaçcık türlerinin de dikimi sayesinde Lefkoşa’nın yeşil dokusuna geliştirilecek.


 

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