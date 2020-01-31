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“Lefkoşa’nın Kuzeyi için Stratejik Planlama Çalıştayı” yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı, Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı ve Dünya Bankası’nın yürütmesini yaptığı ‘Lefkoşa’nın Kuzeyi için Stratejik Planlama Çalıştayı’ Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi

“Lefkoşa’nın Kuzeyi için Stratejik Planlama Çalıştayı” yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Şehir Planlama Dairesi’nin hazırladığı, Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı ve Dünya Bankası’nın yürütmesini yaptığı ‘Lefkoşa’nın Kuzeyi için Stratejik Planlama Çalıştayı’ Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi

31 Ocak 2020 Cuma 15:57
“Lefkoşa’nın Kuzeyi için Stratejik Planlama Çalıştayı” yapıldı

Çalıştaya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ilgili bürokratlar, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kurum ve kuruluş temsilcileri, şehir plancıları, mimarlar ve diğer davetli katılımcılar yer aldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan çalıştayda daha sonra teknik çalışma gruplarının oluşturulmasına geçildi. Şehir plancıları ve mimarlar başta olmak üzere banka temsilcileri, yatırımcılar, Müteahhitler Birliği ile diğer katılımcıların görüş ve önerileri alınırken, Lefkoşa Surlariçi ve Merkez Alanı’nın önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde dönüşümünün hangi yöne olması düşüncesiyle değişik senaryolar anlatıldı ve katılımcıların nasıl bir Lefkoşa Merkezi olması gerektiği konusunda düşünceler paylaşıldı, yapılan anketler yorumlandı.

Güralp: ‘Plan, yerli ve yabancı uzmanlar ile ortak çalışılarak hazırlanmaktadır’

Proje Yöneticisi, LTB Projeler Şube Amiri ve Lefkoşa İmar Planı Projeleri Takım Lideri Ali Güralp yaptığı konuşmada LTB’nin Şehir Planlama Dairesi ile işbirliği içerisinde önemli bir çalıştaya imza atılmakta olduğunu belirterek bu planın yerli ve yabancı uzmanlar ile ortak çalışılarak bir noktaya getirildiğini belirtti. Bu çalışmanın Öncelikli Alan Projesi’nin bir ön adımı olduğunu ifade eden Güralp, şu an üzerinde çalışılmakta olan İmar Planı değişiklik önerileri sürecinde kullanılacağını ve yasallaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceğini işaret etti. Plan, Lefkoşa Merkezi’nin mekansal, sosyal, ekonomik ve altyapısının çağdaş şehirlerdeki gibi gelişimini öngürmekte olup bu aşamadan sonra analizlerin devam edeceğini kaydeden Güralp projenin Temmuz 2020 tarihinde tamamlanacağını belirtti.

Ali Güralp projenin uygulama alanın Surlariçi, Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kumsal, Yenişehir, Kaymaklı’nın bir kısmı ve Ecvet Yusuf Caddesi’ni kapsadığını belirtti. Güralp ile birlikte söz alan uzman ekibin sorumlusu şehir plancı Martina Juvara, katılımcılara yapılan bazı anket çalışmaları ve proje konusunda detaylar paylaştı.

Başkan Harmancı: ‘Devinim ve yatırım süreci yaşayan Surlariçi’nin planlamaya ihtiyacı var’

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasında yoğun katılıma vurgu yaparak, Lefkoşa’nın kalbinin yeniden planlanabilmesi, stratejik bir plana sahip olabilmesi için herkesin bu denli katkı yapmaya gönüllü olmasının kendileri için ciddi bir motivasyon olduğunu belirtti.

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Bütünleşik planlamanın çok önemli olduğuna vurgu yapan ve Lefkoşa’nın en önemli avantajının ülkenin ilk imar planına sahip olmasına değinen Başkan Harmancı, Lefkoşa İmar Planı’nı yaratanların yaptıkları büyük işin yıllar geçmesine rağmen takdir edilmeye devam ettiğini söyledi.

Stratejik bir plan üzerine çalışma yapıldığını, İmza Planlarının artık şehri detaylandırmaya yetmediğini, merkezi ekonomik alan ve Surlariçi’nin gerçekten planlanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Harmancı, özellikle Surlariçi’nde ciddi bir devinim ve yatırım süreci yaşandığını, farklı jenerasyonların buluştuğunu aktardı.

“Planlamalar bir durum oluşturur, esas önemli olan bunların yasallaşmasıdır”

“Surlariçi’ni bugün planlayamazsak yarın hiç planlayamayacağız. Bu kaosun içinde çökmüş olacağız” diyen Başkan Harmancı, daha önceden belli başlı çalışmalar yapıldığını, ancak bunların bölgenin nasıl gelişeceği yönünde kısıtlı olduğunu, bu çalışmanın ise çok kapsamlı olacağını belirtti.

Surlariçi dışında da proje kapsamındaki bölgelerin de planlanmasının çok önemli olduğuna işaret eden Başkan Harmancı, planların bir durum yarattığını, burada esas önemli olanın bunların yasallaşması olduğunu aktaran Başkan Harmancı, bazı alanların değerinin çok ötesinde gösterilebildiğini, bu planlama ile birçok alanın reel değerine de kavuşacağının altını çizdi.

Baybars: ‘İmar planları ve alt ölçek planlarını hayata geçirmek plansızlıktan, kuralsızlıktan ve sistemsizlikten nasibini almış ülkelerde çok kolay değil’

Son konuşmayı yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, imar planları ve alt ölçek planlarını hayata geçirmek plansızlıktan, kuralsızlıktan ve sistemsizlikten nasibini almış ülkelerde çok kolay olmadığını ifade etti. Lefkoşa’nın tarihsel yapısı konusunda detaylı bilgiler veren ve tarihsel önemine vurgu yapan Baybars, stratejik planı ortaya çıkarılacak olan Surlariçi ve çevresinin tarih ve kültür adına önemli eserler içerdiğine işaret etti.

Lefkoşa’nın gelecek nesillere ne kadar güzel bırakılabileceği, diğer tüm planlı modern Avrupa kentleri ile yarışır bir noktaya nasıl taşınabileceğinin arayışı içinde olunduğunu anımsatan Baybars, çalışmanın bu anlamda son derece önemli olduğunu belirtti.

Surlariçi ve çevresiyle ilgili özellikle son yıllarda fiziksel tahribata uğramış, sosyoekonomik anlamda geride bırakılmış şeklinde çıkan raporlar olduğunu hatırlayan Bakan Baybars, bu durumu değiştirmek gerektiğine vurgu yaparak, ortaya çıkarılacak stratejik planın bu anlamda da önemli işlevi olacağını aktardı.

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Lefkoşa’nın Kuzeyi Için Stratejik Planlama Çalıştayı
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