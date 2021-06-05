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Lefkoşa’nın en güzel bahçe ve balkonları belirlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından şehirdeki yeşil dokusunu geliştirmek, çevreyi güzelleştirmek ve yaşanılan çevreye sahip çıkılmasını sağlamak amacı ile 2 kategoride bu yıl 3.’sünü düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 09:46
Lefkoşa’nın en güzel bahçe ve balkonları belirlendi
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LTB Başkanı, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, LTB Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor Oero Trading direktöründen oluşan 7 kişilik jüri “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” kategorilerinde ilk üçe girenleri belirledi.
LTB Park Bahçeler Şubesi’nin de danışmanlığını yaptığı jürinin değerlendirmesi sonucunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıklanan sonuçlara göre “En Güzel Bahçe” kategorisinde Emine Döşemeci birinci gelirken “En Güzel Balkon” kategorisinde ise Serpil Cimcik birinci geldi.

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En Güzel Bahçe Kategorisi: birincilik ödülü Emine Döşemeci, ikincilik ödülü Şengül İyigün ve üçüncülük ödülü Arhun Topçu.
En Güzel Balkon Kategorisi: birincilik ödülü Serpil Cimcik, ikincilik ödülü Ayşen Özerem ve üçüncülük ödülü Ömra Can.
Her iki kategoride de birincilere 2.000’er TL ile LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün, ikincilere 1.000’er TL ile fidanlıktan 200 TL’lik ürün ve üçüncülere 500’er TL ve fidanlıktan 100 TL’lik ürün ödülleri yaşadıkları yerler ziyaret edilerek verilecek.

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