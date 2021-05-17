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Lefkoşa’daki göletlere “çevreye çöp atmayınız” levhaları yerleştirildi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü ekipleri Ramazan Bayramı süresince Lefkoşa bölgesindeki 4 gölete hem kirliliğe dikkat çekmek, hem de uyarı amaçlı levhala yerleştirdi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:15
Lefkoşa’daki göletlere “çevreye çöp atmayınız” levhaları yerleştirildi
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Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Değirmenlik, Gönyeli, Kanlıköy ve Hamitköy Göletleri civarına tabela diken ekiplere, Ezcan Özsoy ve Pervin Gürler’in yanı sıra  Kibriye Güneş, Gülsüm Madi ve Neşe Fellahoğlu eşlik etti.   

Konu hakkında ortak açıklamada bulunan Ezcan Özsoy ve Pervin Gürler, “Gölet kenarlarını bir nevi mesire ve dinlenme yeri gibi kullanan insanlarımızın çöplerini doğaya gelişigüzel atık olarak bırakmamalarını rica ediyoruz. Uçuşan naylon poşetler,  içecek tenekeleri,   pet ve cam şişeler, göletleri kullanmaya gelen diğer canlılar için tehlike arz etmekte, yangına sebebiyet verme riski oluşturmaktadır. Gözden uzak ve beledi hizmetlerin seyrek verilebildiği bu tür yerlerde halkımızı çöplerini doğaya atmayıp, daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 17.05.2021 14:38
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