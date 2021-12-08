banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
Boykot ve sokak mı dediniz!
Boykot ve sokak mı dediniz!
banner404

Lefkoşa’daki Frau Architekt Sergisi, mimarlıktaki kadınların 100 yılı aşkın tarihini portreliyor

Frau Architekt sergisi, Almanya ve Kıbrıs'ta, kadınların mimarlık mesleğinde son 100 yıldaki varoluş tarihini 33 kadın mimar örneği üzerinden inceliyor. İlk kez Frankfurt'taki Alman Mimarlık Müzesi’nde (Deutsches Architekturmuseum- DAM) gösterilen sergi, Teresa Tourvas ve Müge Rıza'nın küratörlüğünde, Kıbrıs portreleri de eklenerek genişletildi. 7 Aralık’ta açılışı yapılan Frau Architekt sergisi 5 Şubat 2022 tarihine kadar Goethe-Institut Kıbrıs'ın etkinlik salonunda sergilenecek.

08 Aralık 2021 Çarşamba 13:45
Lefkoşa’daki Frau Architekt Sergisi, mimarlıktaki kadınların 100 yılı aşkın tarihini portreliyor

Frau Architekt sergisi, Almanya ve Kıbrıs'ta mimarlık alanındaki kadın varlığını, kadınların başarılarını, gündelik gerçekliklerini ve eşit mesleki fırsatlar yaratma mücadelelerini inceliyor. Sergi bu temayı, mimarlığı önemli ölçüde etkilemiş veya bugün hala şekillendirmekte olan Almanya'dan 22 ve Kıbrıs'tan 11 olmak üzere, 33 kadın portresi aracılığıyla irdeliyor.

Frau Architekt sergisi ilk kez 2017 yılında Frankfurt'taki Alman Mimarlık Müzesi’nde (Deutsches Architekturmuseum- DAM) gösterildi ve Goethe-Institut Kıbrıs tarafından Teresa Tourvas ve Müge Rıza ile işbirliği içinde Kıbrıs’tan portrelerle genişletildi.

Frau Architekt sergisinin Kıbrıs bölümünde, bireysel ve kolektif çalışmaları, tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş projelerden, bilim, aktivizm, sosyal katılım, girişimcilik, sürdürülebilirlik, şehircilik ve konservasyona kadar uzanan 6 Kıbrıslı Rum ve 5 Kıbrıslı Türk kadın mimarın portreleri sergileniyor. Sergi kapsamında, bilinen ilk Kıbrıslı kadın mimar (1937-1997) portresi de ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Maro Efthymiades-Adjini'nin, Solmaz Feridun (1961), Eleni Romanou Demetriadou (1969), Androula Demetriou (1970), Sevim Altan (1972) gibi diğer çağdaşlarının da yolunu açtığı kaydediliyor.

banner341
Lefkoşa'da gerçekleştirilen sergide yer alan kadın mimarlarsa şöyle:

Emilie Winkelmann, Marie Frommer, Margarete Schütte-Lihotzky, Lotte Stam-Beese, Lucy Hillebrand, Wera Meyer-Waldeck, Merete Mattern, Iris Dullin-Grund, Verena Dietrich, Ingeborg Kuhler, Gesine Weinmiller, Almut Grüntuch-Ernst, Maro Efthymiades-Adjini, İlkay Feridun, Athina Papadopoulou, Margarita Danou, Sevina Floridou, Münevver Özgür Özersay, Esra Can, Meltem Nalbantoğlu, Christiana Ioannou, Simzer Kaya, Veronika Antoniou.

Lefkoşa’da ara bölgede Ledra Palace yanındaki Goethe Institut’ta 5 Şubat 2022’ye kadar açık olacak sergi, Çarşamba-Cuma 14.00-19.00, Cumartesi ise 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

banner360
Son Güncelleme: 08.12.2021 14:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman gündemi değerlendirdi
Erhürman gündemi değerlendirdi
Olumsuz havanın etkisindeyiz
Olumsuz havanın etkisindeyiz
Arap Ali Destanı’nın Türkiye prömiyeri İzmir’de sahnelendi
Arap Ali Destanı’nın Türkiye prömiyeri İzmir’de sahnelendi
Girne Akçiçek Hastanesi'nde 2 saatlik uyarı eylemi
Girne Akçiçek Hastanesi'nde 2 saatlik uyarı eylemi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kyrenia Off Road Derneği yetkililerini kabul ederek görüştü
Posta Dairesi’nin “Yıldönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
Posta Dairesi’nin “Yıldönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor
“Yaşlı Hakları Hareketi” projesi tanıtıldı
“Yaşlı Hakları Hareketi” projesi tanıtıldı
Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” yayınlandı
Ayşe Tural’ın son kitabı “Hadi Gülümse” yayınlandı
KTİMB heyeti ile Maliye Bakanı toplantı yaptı
KTİMB heyeti ile Maliye Bakanı toplantı yaptı
Toprak kayması nedeniyle trafiğe kapalı yol
Toprak kayması nedeniyle trafiğe kapalı yol

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim