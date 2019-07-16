Lefkoşada 16 İş Yerine İhbar.. 1 Dönercinin Faaliyeti Durduruldu

Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 16 işyerine eksikliklerden dolayı ihbar verildi.
(ID/ÖK)
Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 16 işyerine eksikliklerden dolayı ihbar verildi.
Lefkoşa, 16 Temmuz 19 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından yapılan denetimlerde 16 işyerine eksikliklerden dolayı ihbar verildi.
(ID/ÖK)