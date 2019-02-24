Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Meteorolojiden toz uyarısı
METEOROLOJİDEN TOZ UYARISI
Güzelyurt’da sahte para
GÜZELYURT’DA SAHTE PARA
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
KKTC'ye giriş yaparken tutuklandı
KKTC'YE GİRİŞ YAPARKEN TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Girne’de hırsızlık
Kapat

Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yetkililerden yardım bekliyor

Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yetkililerden yardım bekliyor

24 Şubat 2019 Pazar 09:35
Lefkoşa’da yaşayan SMA hastası Davut yetkililerden yardım bekliyor

Lefkoşa'da yaşayan Abdulbaki ve Huriye Er çifti, Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası oğulları 10 yaşındaki Davut'un yaşaması ve Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan yararlanması için yetkililerden yardım istiyor.

Baba Abdulbaki Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davut'un doğumundan 3,5 ay sonra hastalığını fark ettiklerini, Hacettepe Üniversitesinde SMA tanısı konulduğunu söyledi.

İşinin Lefkoşa'da olması dolayısıyla Davut'u KKTC'ye geri getirmek zorunda kaldıklarını ifade eden baba Er, SMA'nın milyonda bir insanda rastlanan bir hastalık olduğunu, Davut'un tedavisini evde kendi imkanlarıyla karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM BEKLİYORUZ"

Abdülbaki Er, oğlu Davut'un Lefkoşa'daki evlerinde solunum cihazına bağlı yaşamını devam ettirdiğini belirterek, "Benim işim burada. Türkiye'ye götürüp tedavi ettirme imkanım yok. Türkiye'de SMA hastalarının faydalandığı imkanlardan oğlum Davut'un da faydalanmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan (Recep Tayyip Erdoğan) bizim sesimizi duymasını istiyoruz." dedi.

Davut'un annesi Huriye Er de oğluna 3,5 aylıkken SMA hastalığı teşhisi konduğunu, solunum cihazına bağlı oğullarına kendi imkanlarıyla baktıklarını dile getirdi.

On yıldır KKTC'de yaşadıklarını aktaran anne Er, bazı hastanelerin hastalığının tedavisi olmadığı gerekçesiyle Davut'u istemediğinden yakındı.

Türkiye'de SMA hastaları için getirilen ilaçlardan kendilerinin de faydalanmak istediklerini vurgulayan Huriye Er, "KKTC'de doktor sadece vitamin veriyor. Yeni bir tedavi bulundu. Türkiye'de 114 hastaya getirildi. Benim de oğluma getirilsin isterim. Benim oğlumu, Davut'u buradaki yetkililer unutmasın. Oğlum için bir umut varsa ben de isterim oğlum için." diye konuştu.

DAVUT, KOYU FENERBAHÇE HAYRANI

Solunum cihazına bağlı hayatını devam ettiren minik Davut, koyu bir Fenerbahçe hayranı.

Davut'un, sağlığına kavuştuğunda ilk yapmak istediği şeylerden biri Fenerbahçe maçına gitmek ve arkadaşlarıyla top oynamak.

Son Güncelleme: 24.02.2019 13:49
Anahtar Kelimeler:
Sma Hastası Davut Er
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisiye Haberler…
Polisiye Haberler…
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
“kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Konulu Fotoğraf Yarışmasında Ödül Kazananlar İle Sergilenecek Fotoğraflar Belirlendi... Sergi 5 Mart’ta...
“kıbrıs Türk MillÎ Mücadele” Konulu Fotoğraf Yarışmasında Ödül Kazananlar İle Sergilenecek Fotoğraflar Belirlendi... Sergi 5 Mart’ta...
EL-SEN ve HAS-DER, görev şehidi Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek
EL-SEN ve HAS-DER, görev şehidi Özkan Gürler için yarın anma töreni düzenleyecek
En çok yağış alan bölgeler
En çok yağış alan bölgeler
BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...
BASIN-SEN’den Radikal gazetesinde yayımlanan fotomontaja eleştiri...
Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor
Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor
Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Halkın Partisi Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Hastanelerin vazgeçilmezi: Laboratuvarlar
Hastanelerin vazgeçilmezi: Laboratuvarlar
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak
Meclis Genel Kurulu Yarın Toplanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim