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Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa'da Şehit Erdoğan Rıfat Sokak üzerinde,  Hasan Uluç'a ait beyaz eşya tamir atölyesinde çıkan yangında, bir kişi yaralandı.

18 Nisan 2021 Pazar 13:15
Lefkoşa’da yangın
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Bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Erdoğan Rıfat Sokak üzerinde, Hasan Uluçay'a ait beyaz eşya tamir atölyesinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu atölye içerisinde tamir maksatlı bulunan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi vb. eşyalar ile aletler yanarak zarar gördü. Yangının sirayet ettiği bitişiğinde bulunan apartmanın zemin katında bulunan dairenin bir odası ve içerisindeki eşyalar, apartmanın bir ve ikinci katında bulunan birer odaya ait pencereler yanarak zarar gördü. Yangın sırasında iki piknik tüpü ısıdan patladı. Patlama sonucu yangın mahallinde bulunan bir şahıs hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir


 

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Son Güncelleme: 18.04.2021 13:43
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