Lefkoşa’da tüm sandıklar açıldı

16 milletvekilinin seçileceği Lefkoşa ilçesindeki 231 sandığın tümü açıldı. Mühürle kullanılan oylara göre Lefkoşa’da UBP 7, CTP 6, DP, YDP ve HP DE 1’er milletvekili çıkaracak. Ancak kesin rakamlar, karma oyların ve tercihlerin de sayılmasıyla hesaplanacak.