Lefkoşa’da tüm sandıklar açıldı

36 bin 953 seçmenin oy kullandığı Lefkoşa’da seçime katılım oranı yüzde 56.48 oldu. Geçerli oyların sayısı 1 milyon 572 bin 419 olarak açıklandı.
Lefkoşa’da kullanılan geçerli mühür oylarının partilere göre dağılımı şöyle:
Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.34
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32.10
Demokrat Parti (DP): %7.40Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): %1.59
Bağımsızlık Yolu (BY): % 2.02
Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.36
Halkın Partisi (HP): % 6.72
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.45
Adem Yazıcı (Bağımsız) 0.02