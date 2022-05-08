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Lefkoşa’da trafik kazası

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI, ARAÇ YANDI 

08 Mayıs 2022 Pazar 10:00
Lefkoşa’da trafik kazası

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TRAFİK LEVHASINA ÇARPTI, ARAÇ YANDI 
Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında bir otomobil trafik levhasına çarptıktan sonra alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürülürken kazada yaralanan olmadı. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 03:30 sıralarında Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde,  Blessing Tafadzwa Mumvenge (E-26), 121 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada Arsın Un fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

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Mumvenge yönetimindeki araç yolun solundan çıkarak, park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona çarptı ardından çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan otomobil orta refüj üzerindeki trafik levhasına çarparak durdu. 
Çarpmaya müteakip alevlenen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaza sonucu yaralanan olmadı. 
Araç sürücüsü tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 
 

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Son Güncelleme: 08.05.2022 10:17
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