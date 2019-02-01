Lefkoşa’da silahlı saldırı.. 1 yaralı

Lefkoşa’da bir iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından ateş açıldı. Olayda bir kişi yaralandı.



Polisin açıklamasına göre, saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli iş yerine kimliği meçhul şahıslar tarafından silah ile ateş açıldı.



Olayda, iş yerinde bulunanlardan Serkan Kısa (E-45) sol el bileğinden yaralanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.



Soruşturma devam ediyor.



