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Lefkoşa’da kaza

Lefkoşa’da bu sabah meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramadan Esmeri (E-27), yaralandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 10:00
Lefkoşa’da kaza

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da Sht. Ecvet Yusuf caddesi üzerinde, Ramadan Esmeri (E-27), yönetimindeki KG 941 plakalı salon araç ile Güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Hacıali Emlak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerindeki elektrik direğine ve gergi teline çarparak durdu. Çarpma nedeniyle alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 11:08
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