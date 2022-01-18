Lefkoşa’da kavga eden iki genç birbirini kırık şişeyle yaraladı

26 VE 28 YAŞINDAKİ GENÇLER HASTANEDE TEDAVİLERİ SONRASINDA TUTUKLANDI
Lefkoşa’da kavga eden iki genç, birbirini kırık camla yaraladı; hastanede tedavilerinin ardından da tutuklandı.
A.O.G. (E-26) ve A.G.(E-28) aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerine kırık cam şişesiyle vurarak hafif yaralandı.
Kavgada sol kolundan yaralanan A.O.G. ile sol kol ve sağ dirsek kısmından yaralanan A.G. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Polis, iki gencin tutuklandığını ve haklarındaki soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.