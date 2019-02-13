Lefkoşa’da iş kazası: 17 yaşındaki genç yaralandı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında 17 yaşındaki Ahmet Karaboğa yaralandı. Karaboğa’nın el bileğinin kırıldığı açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Ahmet Karaboğa, Lefkoşa'da, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde, Yakın Doğu Üniversitesi’ne ait inşaat alanında, su tesisatı yaparken iskelede dengesini kaybetti, 2.25 metre yükseklikten düştü.
Karaboğa, sol el bileğinde kırık teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edilerek taburcu oldu.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.