Lefkoşa’da İki Tören Düzenlendi

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı çerçevesinde, bugün Lefkoşa iki tören düzenlendi. İlk tören Atatürk Anıtı’nda, ikinci tören Şehitler Anıtı’nda yer aldı.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, GKK Kurmay Başkanı Tnk. Albay Osman Akyıldız, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, askeri ve polis yetkilileri, dernek, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, anıt özel defterini imzaladı. Kurmay Binbaşı Hayati Kabak da günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

KABAK

1 Ağustos’un “Barış ve özgürlük için hayat pahasına mücadele etme” olarak özetlenebileceğini ifade eden Kurmay Binbaşı Hayati Kabak, bu günü daha iyi anlayabilmek ve hatırlamak için Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethedildiği 1571, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğu 1958, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın teşkil edildiği 1976’da ise 1 Ağustoslara nasıl, hangi şartlar altında gelindiğinin incelenmesi gerektiğini kaydetti.

1 AĞUSTOS 1571’DE 80 BİN ŞEHİT VERİLEREK KAZANILAN ZAFER

Kabak, Kıbrıs’ın alınmasının dönemin en ileri yaşam koşullarını sağlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun Türk güvenliğini ve Türk barışını tüm Doğu Akdeniz’de tesis edilebilmesi için elzem olduğuna dikkat çekerek, nitekim Kıbrıs’ta barış ve adaletin 1 Ağustos 1571’de 80 bin şehit verilerek kazanılan bir zafer olduğunu söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun sağladığı güvenlik ortamının o dönemin koşullarında sadece adada değil, tüm bölgede halkların huzur ve özgürlük içerisinde yaşayışını 307 yıl boyunca temin ettiğine işaret eden Kabak, ancak 1878’de Osmanlı İmparatorluğu’nun adanın yönetimini geçici olarak İngiltere’ye devretmek zorunda kaldığını anımsattı.

Bu süre içinde Kıbrıs’ta yaşananlara ve Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleye değinen Kabak, Kıbrıslı Türklerin EOKA terör örgütünün yarattığı tehdit ortamında yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak, 1 Ağustos 1958’de TMT’yi kurduğunu anlattı.

TMT’nin, 1963’te Rum saldırıları yeniden başladığında halkın güçlü durmasını sağlayan bir unsur vazifesi gördüğüne işaret eden Kabak, “Bugün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız 1571, 1958, 1974’te bu topraklarda hayatları pahasına vatan yapan barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır” dedi.

“GKK milletimizden aldığı güçle çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip, yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC’yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edecektir” diyen Kabak, tüm şehitleri, ebediyete intikal etmiş mücahit ve mücahideleri şükranla andı.

ALGAN ANIT ÖZEL DEFTERLERİNİ İMZALADI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, her iki törende de anıt özel defterini imzaladı.

Tuğgeneral Algan, Atatürk Anıtı’ndaki Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, Kıbrıs’ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın gururunu yaşıyoruz.

Mücahit Kıbrıs Türk halkı, temellerini, ilke ve inkılapların üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni göstermiş olduğun münhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır.

Bizler de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak yüksek disiplin, moral ve üstün donanım ile çalışarak, Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile barışın ve huzurun teminatı olmaya devam etme azim ve kararlılığındayız. Bu duygu ve düşünce ile manevi huzurunuzda eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Tuğgeneral Algan, Şehitler Anıtı Özel Defteri’ne ise şunları yazdı:

“Kıbrıs’ın Fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümlerinde bir kez daha manevi huzurunuzda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Mübarek kanlarınızla sulanan bu kutsal topraklarda istikbale güvenle bakabiliyorsak, bunu sizlere borçlu olduğumuzun bilinci ve idraki içerisindeyiz.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak onurlu ve zorlu bir mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizi dünya var oldukça yaşatacak ve uğruna can verdiğiniz şanlı bayrağımızı vatanın her karış toprağında dalgalandıracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad olsun.”

MUKAVEMET KOŞUSU

Öte yandan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle bugün saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayan 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu, Kırıkkale Mücahitler Evi önünde tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında saat 10.15’te verildi.

Etkinlikler çerçevesinde, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Saat 20.00’de ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.

Haber: Tuğçe Ülkü Aydın -Fotoğraf: Hüseyin Sayıl