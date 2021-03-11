banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
“Saner 2 ateşten gömlek giydi”
Kovid-19 ile 365 gün
Kovid-19 ile 365 gün
Olmayacak duaya amin demek
Olmayacak duaya amin demek
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve yöntemi manidar
Kovuşturma değil kovuşturmanın zamanlaması ve...
banner376

Lefkoşa’da hamamböceği ilaçlaması sürüyor

Başkent Lefkoşa’da 1 Mart itibarı ile hamam böceği ilaçlamaları başladı. 

11 Mart 2021 Perşembe 11:00
Lefkoşa’da hamamböceği ilaçlaması sürüyor
banner337
banner391

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çıkılan ihale kapsamında başlatılan çalışmalarda, evlerde ilaçlama yapılırken, kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması ve gelen şikayetlere yönelik ilaçlamalar aralıksız devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları bir yılda iki kez olacak ve LTB sınırlarındaki tüm ev ile iş yerlerinin tek tek ilaçlanması yanında şehirdeki tüm menhollerde de hamamböceği ilaçlaması yapılacak. 

banner341
Açıklamaya göre, Ev, işyeri ve apartmanlardaki menhollerin ilaçlanmasını yapan ekipler aynı çalışma içerisinde olası sivrisinek kaynaklarını da tespit ederek raporluyor. Vatandaşlar, hamam böceği dışında ilaçlama talepleri için LTB’ye Alo 185 çözüm hattı aracılığı ile ulaşabiliyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 11.03.2021 12:38
Anahtar Kelimeler:
Hamamböceği IlaçlamaLtb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyat Sandığı'nda PANİK!
İhtiyat Sandığı'nda PANİK!
Arıklı Yönlüer'in yalan söylediğini iddia etti
Arıklı Yönlüer'in yalan söylediğini iddia etti
Erdoğan afişlerine 'şeytan' yazdılar!
Erdoğan afişlerine 'şeytan' yazdılar!
Covid-19 salgınında son durum
Covid-19 salgınında son durum
Özkıraç: “Devletten devlete adı altındaki yakıt sözleşmesi Kıb-tek’in zarar etmesine sebep oldu”
Özkıraç: “Devletten devlete adı altındaki yakıt sözleşmesi Kıb-tek’in zarar etmesine sebep oldu”
Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor
Ülkede 210 hasta düzenli olarak hemodiyalize giriyor
Meclis toplanıyor
Meclis toplanıyor
Hava durumu
Hava durumu
3 kişiden 2'si kameralarda görüntülendi, heryerde aranıyorlar
3 kişiden 2'si kameralarda görüntülendi, heryerde aranıyorlar
Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 14 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim