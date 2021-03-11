Lefkoşa’da hamamböceği ilaçlaması sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çıkılan ihale kapsamında başlatılan çalışmalarda, evlerde ilaçlama yapılırken, kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması ve gelen şikayetlere yönelik ilaçlamalar aralıksız devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları bir yılda iki kez olacak ve LTB sınırlarındaki tüm ev ile iş yerlerinin tek tek ilaçlanması yanında şehirdeki tüm menhollerde de hamamböceği ilaçlaması yapılacak.



