Lefkoşa’da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı

KIB-TEK: “ELEKTRİK KESİNTİSİNİN SEBEBİ YANGIN”

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

Kıb-Tek konuyla ilgili açıklamasında, kesintinin, Haspolat Bölgesi’ndeki bir arazide çıkan yangın nedeniyle saat 12.27’den itibaren yaşandığını belirtti.

Kıb-Tek açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte Lefkoşa Trafo Merkezi’nden enerji alan bir kısım yerleşim yerlerine kısa sürede yeniden enerji verilirken, Haspolat Trafo Merkezi üzerinden elektrik enerjisi sağlanan yerleşim yerlerine yeniden elektrik verilebilmesi için İtfaiye yetkililerinin onayı beklenmektedir. Kurumumuza bağlı olmayan sebeplerle meydan gelen elektrik kesintisi sonucu vermiş olduğumuz rahatsızlık için tüketicilerimizden özür dileriz.”