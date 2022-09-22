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Lefkoşa’da elektrik kablosunun kısa devre yapması yangına sebep oldu

22 Eylül 2022 Perşembe 00:40
Lefkoşa’da elektrik kablosunun kısa devre yapması yangına sebep oldu

20.09.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lale Sokak üzerinde, Yasemin GÜNAY’ın kullanımındaki evin bahçesinde bulunan eski betonarme binada, muhtemelen elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mühtelif sayıdaki palet tahtalar ve 3 adet bisiklet yanmış, 6 metre karelik oluklu saç ısıdan zarar görmüş ve ayrıca, binanın tüm duvarları çıkan dumandan islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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