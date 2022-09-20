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Lefkoşada ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yayaya çarptı

20 Eylül 2022 Salı 23:34
Lefkoşada ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç yayaya çarptı

Bugünsaat 18:30 sıralarında, Lefkosa'da Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, ND 398 plakalı salon aracı soldan birinci șerit içerisinde sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Aybüke ERGÜN (K-17), seyrettiği yol üzerinde  Nicosia Betting önlerine geldiğinde, o esnada  seyir istikametine göre sağdan sola doğru yaya geçidi üzerinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ezgi KANİZ'e (K-22) çapmıştır. Kaza sonrasi araç sürücüsünün aracını kaza mahalli yakınlarında bırakarak başka bir araç ile olay yerinden ayrıldığı tespit edilmiştir. 
Yürütülen soruşturma kapsamında,  ND 398 plakalı araç sürücüsü  Aybüke ERGÜN ile söz konusu kazayı kendisinin yaptığı yönünde polise yalan beyanda bulunan S.E.(K-56) tutuklanmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 21.09.2022 00:31
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