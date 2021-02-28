Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi yeniden trafiğe açıldı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ndeki kanalizasyon çalışmaları tamamlandı ve yol asfaltlanarak yeniden trafiğe açıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre, ocak ayı ortalarında başlatılan Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde ana taşıyıcı kanalizasyon çalışmaları planlandığı sürede tamamlandı.

Kazı yapılan yolun asfaltlama ve yol çizim işleminin tamamlanmasııyla cadde bugün 17.00 itibarıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

LTB yönetimi, yurttaşlara çalışmalar boyunca gösterdikleri anlayış için teşekkür ederek, altyapısı eksiksiz, çağdaş bir Lefkoşa için sorumlulukla çalışılmaya devam edileceğini kaydetti.

Açıklamaya göre başkent Lefkoşa’da artan nüfusa paralel olarak ihtiyaca cevap verecek modern altyapı sistemlerinin başında gelen Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Proje çalışmaları çerçevesinde geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı’da Şht Mustafa Ruso Caddesi ve Özker Özgür Caddesi’nde kazı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştı.

Proje kapsamında Marmara bölgesindeki kazı çalışmaları ise devam ediyor.