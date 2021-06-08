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Lefkoşa’da çıkan yangında bir işyerinin deposu zarar gördü

Lefkoşa’da meydana gelen yangında, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra çöp ve molozlar, atıl durumdaki araba lastikleri, tahta parçaları ile Cemsa Karting isimli iş yerinin deposu yanarak zarar gördü.

08 Haziran 2021 Salı 15:30
Lefkoşa’da çıkan yangında bir işyerinin deposu zarar gördü
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Lefkoşa’da meydana gelen yangında, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra çöp ve molozlar, atıl durumdaki araba lastikleri, tahta parçaları ile Cemsa Karting isimli iş yerinin deposu yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin doğu kısmında yer alan arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

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Yangın sonucu, yaklaşık 6 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra, çöp ve molozlar, atıl durumdaki araba lastikleri, tahta parçaları ile Cemsa Karting'e ait içerisinde eski ofis ve ev eşyalarının bulunduğu depo yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri ve askeri personelin müdahalesi ile söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 08.06.2021 16:28
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