Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün 12.50 sıralarında, Lefkoşa'da Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kaza, Seral Karacalı’nın (K-31), yönetimindeki NN 200 plakalı salon aracıyla Sevim Beşok Esendağlı (K-44) yönetimindeki RB 851 plakalı salon aracın önünü tıkayarak, çarpışması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan RB 851 plakalı araç sürücüsü Sevim Beşok Esendağlı ile İnci Esendağlı (K-15) ve Zehra Esendağlı (E-20) ise kaldırıldıkları Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.