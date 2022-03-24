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O bölgede saatlerdir elektrik verilemiyor
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Lefkoşa’da birçok yer elektriksiz kalacak

Kıb-Tek bugün Lefkoşa’da proje çalışması nedeniyle yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi.

24 Mart 2022 Perşembe 08:57
Lefkoşa’da birçok yer elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün Lefkoşa’da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında bilgi verdi.

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Buna göre yarın 09.00- 11.00 saatleri arasında Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocaklarına elektrik verilemeyecek.

Yine yarın 10.00 -10.45 saatleri arasında şu bölgelerin elektriği kesik olacak:

“Atleks Sanverler Ortaokulu Civarı, Şht Mustafa Ruso Caddesi Civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), Küçük Kaymaklı’nın bir bölümü ve Kızılbaş’ın bir kısmı (Eski BRT bölgesi)” 

Ayrıca 10.45 - 11.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ve civar sokaklara da elektrik verilemeyecek.

Verilen bilgiye göre 11.30 -12.15 saatleri arasında ise; Merit Otel ve civarında da elektrik kesintisi yaşanacak.

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Anahtar Kelimeler:
KIBTEK
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