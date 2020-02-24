Lefkoşa’da bir araca yanıcı madde dökülerek yakıldı
Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde dün gece park halindeki araç yakıldı.
Lefkoşa’da bir araca yanıcı madde dökülerek yakıldı
Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde dün gece park halindeki araç yakıldı.
24 Şubat 2020 Pazartesi 08:51
Lefkoşa’da Metehan Bölgesinde dün gece park halindeki araç yakıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 01.00 sıralarında Şht. Mustafa Ahmet Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşe Kamkam’a ait PV 882 plakalı Suzuki Alto marka salon araç kasti hasara uğratıldı. Açıklamada, meçhul şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilen aracın tamamen yandığı belirtildi.
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