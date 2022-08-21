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Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

21 Ağustos 2022 Pazar 12:22
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Dün gece 22.00-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 550 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 227 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 28 araç trafikten alıkonuldu.

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