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Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı
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Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı

Lefkoşa’da, Bedrettin Demirel Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, bir aracın çarptığı iki yaya yaralandı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:15
Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı

Yaralılar Levent Savaş Özverel (57) ile eşi Zerrin Özverel’in (56) tedavileri, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki kaza 15.30’da meydana geldi.

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Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Töre Gürkan (E-35), yönetimindeki SZ 927 plakalı araçla güneyne doğru seyrettiği sırada Garanti Bankası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o sırada yaya geçidinden yolun doğusunda batısına doğru geçmeye çalışan Levent Savaş Özverel (E-57) ve Zerrin Özverel (K-56)'e çarptı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 23.02.2022 20:56
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