Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “yunus Emre’nin İzinde” Konferansları

Lefkoşa, 9 Mart 19 (.): Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Yunus Emre okumalarının ilki gerçekleştirildi. Dr. Mustafa Tatcı tarafından verilen ilk konferans katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

Yunus Emre tarafından söylenen sözlerin yorumlandığı konferanslar dizisi, 22 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek olan Yunus Emre okumaları ile devam edecek. Katılımcılara Yunus Emre kitaplarının dağıtılarak ön okuma yapılmasının sağlanmasının ardından konferansta Yunus Emre’nin sözleri üzerine interaktif paylaşımlar yapılacak.

8 konferansın yapılmasının planlandığı Yunus Emre Okumaları için belirlenen ilk tarihler şu şekilde:

“22 Mart Cuma, 5 Nisan Cuma, 10 Mayıs Cuma.”

(HÖ) FOTOĞRAFLI

