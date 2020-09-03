Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde Yeni Dönem Türkçe Kursları Başlıyor

Lefkoşa, 3 Eylül 20 : Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla faaliyetler yürüten Yunus Emre Enstitüsü’nde güz dönemi Türkçe kursları için kayıtlar başladı. Enstitü, Kıbrıs’ta yaşayan ve anadili Türkçe olmayan kişilere Türkçe öğretecek.

Enstitüden verilen bilgiye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeniyle yüz yüze gerçekleştirilecek eğitime 5 Ekim’de başlanacak. Kurs sonunda gerçekleştirilecek sınavda başarılı olan kursiyerler sertifika alabilecek.



Enstitünün uzman öğretmenleri tarafından verilecek Türkçe derslerinden yararlanmak isteyenler "lefkosa@yee.org.tr" elektronik posta adresinin yanı sıra (0392) 227 31 37 telefon numarasından bilgi alabiliyor.(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI