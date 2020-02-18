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Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” Açılıyor

Lefkoşa, 18 Şubat 20 : Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü,  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi iş birliği ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” açılıyor. 

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” Açılıyor

Lefkoşa, 18 Şubat 20 : Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü,  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi iş birliği ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” açılıyor. 

18 Şubat 2020 Salı 14:17
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” Açılıyor
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Lefkoşa, 18 Şubat 20 : Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV), Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü,  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Akdeniz Karpaz Üniversitesi iş birliği ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “Çağdaş Türk Kadın Ressamları Sergisi” açılıyor. 

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Lefkoşa YETKM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜDEV Başkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti yetkililerinin katılımıyla 21 Şubat Cuma günü saat 10:00’da açılışı yapılacak olan sergi bir hafta boyunca saat 17:00’e kadar sanatseverlerin ilgisine açık kalacak. 

Açılış günü serginin yanı sıra resim sanatçısı ve tarih araştırmacısı Nuray Bilgili, sergi alanındaki konferans salonunda saat 11:00’de “Türk Mitolojisi ve Tanrıça Umay Ana” konulu bir söyleşi yapacak. 

Türkiye’den 6 kadın ressamın suluboya eserleri ile katılacağı  sergi daha çok çağdaş Türk resmi ve Türk motiflerinin modern yorumlarını içeriyor. 
(HUR/YIL)

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