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Lefkoşa Şarkı Yarışmasında Başvuru Süresi Cuma Günü Doluyor

Lefkoşa, 17 Haziran 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa’ya ait ve şehri anlatacak şarkının sözlerinin yazımı için düzenlediği yarışmaya başvuru süresi Cuma günü doluyor.

Lefkoşa Şarkı Yarışmasında Başvuru Süresi Cuma Günü Doluyor

Lefkoşa, 17 Haziran 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa’ya ait ve şehri anlatacak şarkının sözlerinin yazımı için düzenlediği yarışmaya başvuru süresi Cuma günü doluyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
Lefkoşa Şarkı Yarışmasında Başvuru Süresi Cuma Günü Doluyor

Lefkoşa, 17 Haziran 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa’ya ait ve şehri anlatacak şarkının sözlerinin yazımı için düzenlediği yarışmaya başvuru süresi Cuma günü doluyor.

Yarışmacıların mesai bitimine kadar başvurularını LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne ulaştırmaları gerekiyor.

LTB’den yapılan yazılı açılamaya göre yarışmanın amacı tüm renklerin kardeşçe bir arada yaşadığı şehir Lefkoşa’nın tanıtılması, Lefkoşalı olmak ve Lefkoşalıların yaşam kültürlerinin aktarılması, tarihi ve dokusunun söz ve müzikle anlatılması olarak belirlendi.

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Yarışma sonucunda birinci seçilecek şarkı sözünün bestesi Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından yapılacak.

Şartname ve başvuru dilekçe örnekleri; www.lefkosabelediyesi.org adresinden temin edilebileceği kaydedildi.

Yarışmacılar bilgi ve sorular için Lefkoşa Türk Belediyesi Halkla İlişkiler ’den  (LTB Binası 1. Kat) (Tel: 60 85 301) yardım alabileceği; ayrıntılı bilgi ve katılım formunun ise www.lefkosabelediyesi.org adresinden temin edilebileceği duyuruldu.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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