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Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: “tiyatroları Tiyatro Sanatçıları Yönetmelidir”

“SANAT, KISITLANAMAZ. SANAT, BİR BAŞKASININ BOYUNDURUĞU ALTINA GİREMEZ. DOĞASI GEREĞİ, ELEŞTİRİYİ ÖZÜNDE BULUNDURAN SANAT BASTIRILAMAZ”

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: “tiyatroları Tiyatro Sanatçıları Yönetmelidir”

“SANAT, KISITLANAMAZ. SANAT, BİR BAŞKASININ BOYUNDURUĞU ALTINA GİREMEZ. DOĞASI GEREĞİ, ELEŞTİRİYİ ÖZÜNDE BULUNDURAN SANAT BASTIRILAMAZ”

16 Ağustos 2019 Cuma 14:12
Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: “tiyatroları Tiyatro Sanatçıları Yönetmelidir”

“SANAT, KISITLANAMAZ. SANAT, BİR BAŞKASININ BOYUNDURUĞU ALTINA GİREMEZ. DOĞASI GEREĞİ, ELEŞTİRİYİ ÖZÜNDE BULUNDURAN SANAT BASTIRILAMAZ”

Lefkoşa, 16 Ağustos 19 : Lefkoşa Sanat Tiyatrosu, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda yaşanan olayı eleştirerek, tiyatroların tiyatro sanatçıları tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’nun konuyla ilgili açıklamasında, “Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nda yaşanan ve gündemimizin ilk maddesine oturan olay, tiyatroda yıllardır süregelen durumun gün yüzüne çıkmış halidir. Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy özelinde gerçekleşen olay, uzun yıllardır Devlet Tiyatroları içinde tartışılan, daha önce Özerklik Yasa Tasarısı olarak da hükümetlerin gündemine gelen fakat çözülmesi için herhangi bir adım atılmamış olayların devamı niteliğindedir” denildi.

Hükümetlerin denetimiyle işleyen sanat kurumlarının, özgürlükten uzak olduğunun, devleti yönetenlerin kontrolü dışında iş yapamadığının kaydedildiği açıklamada, “Hükümetin onayı olmadan bir tiyatro oyunu çıkarmak, bu koşullarda mümkün değildir. Dolayısıyla, tiyatro özerk olmalıdır. Tiyatroları, tiyatro sanatçıları yönetmelidir. Tiyatrolar, yılda iki kez değişen siyasilerin ve yaptıkları atamaların insiyatifine bırakılamaz” ifadelerine yer verildi.

“Sanat, kısıtlanamaz. Sanat, bir başkasının boyunduruğu altına giremez. Doğası gereği, eleştiriyi özünde bulunduran sanat bastırılamaz. Bastırmaya kalkışanlar, ancak yeni oyunların konusuna malzeme olur” denilen açıklamada, bunun Kıbrıs'ın tarihinde ilk kez gerçekleşen durum olmadığı belirtildi.

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Açıklamada, “Türkiye'de uzun yıllardır devam eden,  sanatçı ve yazarların tutuklanmasına kadar giden olaylar en sonunda Kıbrıs'ın kuzey yarısında hortladı” ifadelerine de yer verildi.

(RÇ/FEZ)

 

 

 

 

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