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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne  “tıbbi Alet” Bağışında Bulundu

Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti bugün Onkoloji Servisi’ne tıbbı alet bağışında bulundu.

25 Eylül 2020 Cuma 17:45
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’ne  “tıbbi Alet” Bağışında Bulundu
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Lefkoşa, 25 Eylül 20 : Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti bugün Onkoloji Servisi’ne tıbbı alet bağışında bulundu.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Dönem Başkanı Pervin Gürler’in  yaptığı açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Bölümü’nün ihtiyacı olan ayaklı monitör bağışlandı.

Ayaklı monitör” Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon Başkanı Tuna Karatepe, Federasyon ve Kulüp yetkilileri ile annesi Semiha Çalı adına ana sponsorluğu üstlenen Ayşe Çalı adına kız kardeşi Ayla Çalı’nın hazır bulunduğu törende Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve Onkoloji Servisi yetkililerine teslim edildi.

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“ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN HASTANEMİZİN DONANIMINA BİR NEBZE KATKI KOYDUK”

Kulüp Başkanı Pervin Gürler ekip arkadaşlarıyla  Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Onkoloji Servisi,  Çocuk Onkolojisi Bölümü’nün ihtiyacını öğrenince kollarını sıvadıklarını kaydetti. 

Kulüp üyeleri ve ana sponsor Ayşe Çalı’nın bağışıyla temin edilen cihazı Lefkoşa Merkez Lions Kulübü “hizmet dönemi ana aktivitesi” kapsamında teslim etmek üzere bugün hastaneye bağışladıklarını dile getiren Gürler, çocukların sağlığı için hastanenin donanımına bir nebze katkı koyacaklarını belirtti.
 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan  Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’ne teşekkür sertifikası takdim etti.

(HUR/YIL)
 

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