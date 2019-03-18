Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün “kadın Ve Sağlık” Konulu Konferansı Yarın Yapılıyor

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle gerçekleştireceği “Kadın ve Sağlık” konulu konferans yarın akşam yapılıyor.
Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden verilen bilge göre, geçen hafta eski Başbakan İrsen Küçük’ün vefatı nedeniyle gerçekleştirilemeyen yemekli konferans yarın akşam saat 19.00’da Lefkoşa Merit Hotel’de yer alacak.
Konferansa Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı ve Eski Başbakan Sibel Siber konuşmacı olarak katılacak.
Halka açık yapılacak konferansa katılım için, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yöneticilerine toplantı öncesinde rezervasyon yapılması gerektiği duyuruldu.
(TUĞ/ŞEB)